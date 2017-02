Farvel til Enrique: Barca-fans vil have konkurrentens træner

Cheftræner Luis Enrique er ikke populær hos FC Barcelonas fans. Foto: Christian Hartmann / Scanpix Denmark

FC Barcelonas fans er trætte af træner Luis Enrique - og drømmeafløseren for udskældte Enrique sidder på trænerbænken hos ligakonkurrenten Sevilla.

Tirsdag led FC Barcelona et sjældent stort nederlag, da Luis Enriques tropper tabte med 0-4 til PSG i Champions League.

Udbanenederlaget på fire mål i Paris er en tangering af Barcelonas største nogensinde i europæisk fodbold, og måske det resultat, der fik bægeret til at flyde over for mange af klubbens fans i denne sæson.

Trods en placering som nummer to i den spanske liga, en plads i pokalfinalen og et sikkert avancement fra gruppespillet i Champions League har spillet nemlig ikke kørt så godt som det plejer for Lionel Messi og company i denne sæson.

Og mange skyder skylden på træner Luis Enrique.

Den madrilenske sportsavis Marca, der ikke er kendt for at være Barcelona-venlig, har derfor afholdt en afstemning om, hvem der skal være træner i den katalanske storklub i næste sæson.

Flere end 40.000 læsere gav deres mening til kende, og deres klare favorit er Sevillas 56-årige cheftræner Jorge Sampaoli, efterfulgt af Athletic Bilbaos Ernesto Valverde, der har en fortid som spiller i FC Barcelona.

Argentinske Sampaoli fik hele 37 procent af stemmerne foran Valverdes 15 procent, mens kun 9 procent af stemmerne gik til Luis Enrique.

Udover de tre navne var Eusebio Sacristian, Ronald Koeman, Quique Setien, Oscar Garcia, Eduardo Berizzo, Phillip Cocu og Frank de Boer alle på stemmesedlen over mulige afløsere for udskældte Enrique.