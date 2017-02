Leicester-nedtur fortsætter mod hold fra tredje række

Leicester City efter nederlaget mod Millwall. Foto: Tony O'Brien / Scanpix Denmark

Leicester tabte på en sen scoring til undertalsramte Millwall fra den tredjebedste række.

Mesterholdet Leicester City har haft et skrækkeligt 2017, og heller ikke lørdag eftermiddag var der noget at grine af for manager Claudio Ranieri og hans tropper.

I FA Cuppen tabte Leicester med 0-1 på udebane mod Millwall fra League One, Englands tredjebedste række.

Millwall blev ellers reduceret til ti mand kort inde i anden halvleg, men de målfattige gæster formåede alligevel ikke at passere Jordan Archer i målet.

I stedet slog Millwall kontra og sikrede sig sejren i kampens overtid på en scoring af Shaun Cummings.

Ranieri havde valgt at give en række reserver chancen fra start, og den danske målmand Kasper Schmeichel var helt ude af truppen. I stedet vogtede tyske Ron-Robert Zieler buret for de skrantende mestre.

Også Manchester City kom ud for en skuffelse, men efter 0-0 ude mod Huddersfield har City trods alt muligheden for at sikre sig billet til kvartfinalen i en omkamp foran eget publikum.

Det velorganiserede Huddersfield-mandskab havde danske Philip Billing med på den centrale midtbane i hele kampen.

I slutningen af første halvleg lykkedes det faktisk det tidligere Esbjerg-talent at sende bolden ind bag Claudio Bravo i City-målet, men dommeren annullerede korrekt scoringen for offside.

Et tredje Premier League-hold, Middlesbrough, var også i store problemer mod et hold fra de lavere divisioner.

Nordenglænderne måtte vente helt frem til kampens slutfase, inden Christian Stuani lavede sejrsmålet mod Oxford United, der blev besejret med 3-2.

Danske Viktor Fischer spillede de første 72 minutter mod holdet fra League One.