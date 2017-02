Leverkusens Bellarabi scorer historisk bundesligamål i sejr

Karim Bellarabi skulle bare sætte en inderside på et indlæg for at score bundesligamål nummer 50.000.

Der var som sådan ikke noget opsigtsvækkende over Karim Bellarabis fuldtræffer i Bayer Leverkusens 3-1-sejr over Augsburg i fredagens bundesligaopgør.

Med en sikker inderside kunne han ekspedere bolden i mål til 1-0 som afslutning på et kontraangreb midt inde i første halvleg.

Målet vil dog alligevel gå over i historiebøgerne. Det var nemlig mål nummer 50.000 i den tyske Bundesliga.

Timo Konietzka scorede det første mål i Bundesligaen, da han bragte Borussia Dortmund foran i kampen mod Werder Bremen i 1963. Målet var dog ikke nok til at sikre en sejr, da Dortmund endte med at tabe kampen 2-3.

Tidligere milepæle er blandt andet nået af Günter Netzer, som scorede bundesligamål nummer 5000 for Borussia Mönchengladbach mod Köln i 1969.

Frank Mill scorede mål nummer 25.000, da han spillede for Dortmund i kampen mod Mannheim i 1988.

Det er ikke første gang, at en Leverkusen-spiller skriver sig ind i historien. Stefan Beinlich stod således bag mål nummer 35.000 mod Duisburg i februar 2000.

I fredagens kamp tog Leverkusens anden angriber Javier Hernández hovedrollen efter Bellarabis historiske åbningsmål. Han scorede således til 2-0 kort før pausefløjtet.

Den tidligere Manchester United-angriber gjorde det også til 3-1 i det 65. minut.

Hernandez, der er kendt under kælenavnet Chicharito, har fundet storformen efter en lang måltørke i den tyske klub. Han har således scoret fem mål i de seneste fem kampe.

