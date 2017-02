OB-spiller kritiserer klubbens træningsforhold: - Jeg kan godt blive en smule deprimeret

Rasmus Festersen. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Rasmus Festersen kritiserer OB's træningsfaciliteter - de hæmmer holdet.

OB-spiller Rasmus Festersen mener, at en opgradering af Odense-klubbens dårlige træningsfaciliteter kan være nøglen til lysere tider i det fynske.

Det skriver han i en kronik i Fyens Stiftstidende lørdag.

- Jeg kan godt blive en smule deprimeret, når jeg ser, hvordan andre byer investerer i nye træningsanlæg, flere græsbaner, talentakademier og kunststofbaner for at jagte de ekstra procenter, der er så afgørende i vores konkurrencesport - uden at der tilsyneladende er sket det sket det store i Ådalen de sidste 30 år, skriver Festersen i kronikken.

Kronikken kommer som en reaktion på, at den forhenværende OB-målmand David Ousager tidligere på ugen gav tidligere tiders manglende styring af spillertruppen og fejlslagne strategi skylden for den nuværende krise i klubben.

Festersen lægger vægt på, at talenter og store lønninger kan føre til en del succes, men hvis holdet skal klare sig endnu bedre, skal der være bedre muligheder for, at begge typer af spillere kan udvikle sig.

- Det er svært at køre en Formel 1-bil på en pløjemark, og på samme måde kan man sige, at der i den grad mangler olie i OB’s maskinrum, skriver Rasmus Festersen i kronikken.

Angriberen fortæller, at træningsbanen lige nu, ud over Superliga-truppens træninger, lægger græstæppe til hundeluftere, oldboys-kampe og koncerter. Det vil han gerne have lavet om på, lige som han drømmer om en forbedret kunststofbane.

Han mener, forbedringer af Ådalens træningsfaciliteter vil gavne både bredden og eliten. Det vil ikke gøre, at OB pludselig vinder alt og udvikler uanede mængder af talenter til landsholdsspillere, men det vil give bedre muligheder for det.

Han tror på, talenter og dygtige spillere vælger klubben fra på grund af Ådalens forfatning.

- Det er min klare overbevisning, at bedre faciliteter er en præmis, hvis OB skal være det fodboldflagskib, som Odense og Fyn fortjener, skriver Rasmus Festersen.

Kommunen vil hjælpe bredden

Anders W. Berthelsen, der er medlem af by- og kulturudvalget i Odense Kommune, giver Rasmus Festersen ret i, at OB har for lidt plads i Ådalen.

Han siger til TV 2 Fyn, at han gerne vil være med at sikre børn og unge i OB flere baner, og han fortæller, at kommunen i budgettet sidste år satte 16 millioner kroner af til boldbaner i Odense. OB står meget højt på den liste.

Men kunststofbanen, som de professionelle bruger, er en anden sag.

- Den må være deres eget problem. Det har andre klubber altså selv kunne løse. Andre klubber har søgt fonde og selv lagt penge i for at få kunstgræsbane og så måske også fået tilskud fra forskningspuljen. Det er jo ikke sådan, at Odense Kommune lige giver fire millioner til en kunstgræsbane i Ådalen, siger Anders W. Berthelsen til TV 2 Fyn.

Han lægger samtidig vægt på, at den professionelle fodbold er en privat forretning, og at de som kommune skal være varsomme med at støtte private virksomheder.