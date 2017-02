Stor boykot truer FCK: Superliga-fans vil ikke i Parken

FCK kan måske se frem til tomme tribuner på deres gæsteafsnit i den kommende tid. Et boykot truer klubben. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

12 fangrupper i Superligaen er klar til at boykotte kampe mod FCK i Parken, skriver BT.

Utilfredsheden med forholdene for udeholdenes fans i Parken er nu blevet så store, at flere fangrupper nu opfordrer til boykot af udekampe mod FCK.

Ifølge BT vil 12 Superliga-klubber boykotte alle kampe mod FCK i Parken. Det viser en skrivelse fra fansene bag 12 Superligaklubber, som mediet har fået indblik i.

Sagens kerne skulle dreje sig om, at fanklubberne vil gerne stå bag målet på D-afsnittet i stedet på langsiden på A-tribunen.

Over for BT bekræfter formanden for Danske Fodbold Fanklubber (DFF), Rasmus Trenskow det mulige boykot.

- Vi vil meget gerne i dialog med FCK, men vores medlemmer føler, at de bliver mødt af en mur. ’Sådan har vi besluttet det. Og sådan bliver det’, er den følelse, de har, når de har snakket med FCK. De er urokkelige i deres synspunkt. Det er vores medlemmer blevet trætte af.

Ifølge formanden for Danske Fodbold Fanklubber (DFF) føler alle fanklubberne sig presset til at vælge et boykot frem for at gå i dialog med FC København.

- Det er ligeså meget et nødråb til FCK: Kom nu ned og snak med os. Lad os finde en løsning, fortæller Trenskow til BT.

Hos FCK mener de, at hele situationen beror på misforståelser.

- Vi lytter selvfølgelig altid til konstruktiv kritik fra vores gæster, så de er velkomne til at henvende sig, fortæller pressechef i FCK, Jes Mortensen til BT.

Det er fanklubberne fra Lyngby, FC Midtjylland, Randers, Sønderjyske, AC Horsens, AaB, FC Nordsjælland, Silkeborg, AGF, Esbjerg, OB og Viborg, der nu danner fælles front mod FCK. Brøndby Support deltager ikke aktivt i boykottet, da derby-kampene er underlagt andre vilkår, men de forventes at støtte beslutningen.