Stor opbakning: 1600 fans møder op til Brøndby-træning

Brøndby-fansene overvejer at droppe derbyet i Parken den 19. februar. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Op mod 1600 Brøndby-fans var mødt op til superligaholdets træning lørdag eftermiddag, som optakt til kampen mod FCK.

Der var godt fyldt op på den ene tribune på Brøndby Stadion, da Alexander Zornigers tropper lørdag eftermiddag finpudsede de sidste ting forud for søndagens Derby mod FCK.

Ifølge Brøndby så var omkring 1600 fans mødt op.

En video på en af Brøndbys fanssider viser da også, at der både var god stemning og mange fans på Stadion fra træningens start.

Verdenklasse Posted by Brøndby IF - 1964 on 18hb Februari 2017

Årsagen til, at Brøndby havde åbnet træningen for klubbens fans, er, at mange fans havde forespurgt muligheden for at vise deres støtte til spillerne i forbindelse med den sidste træning inden Derbyet. Det skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

Forud for opgøret mod FCK har der været stor polemik omkring billetsituationen i Parken, hvilket har endt med, at flere af Brøndbys fremtrædende fangrupper har opfordret til boykot af Derbyet.

Brøndby har dog valgt at sætte billetter til salg til opgøret.

Hvor mange klubben har solgt til kampen, vil de dog først offentliggøre i morgen, siger klubben til TV 2 SPORT.