AaB jubler over Bassogog-salg: Det skal pengene bruges til

Christian Bassogog må tage afsked med holdkammeraterne i AaB efter skiftet til Kina Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, kan juble over et rekordstort salg af Christian Bassogog. Et salg, der åbner økonomiske muligheder for klubben.

Salget af Christian Bassogog til den kinesiske klub Henan er blevet kaldt et af de bedste salg i nyere Superliga-historie. Og for klubbens sportsdirektør, Allan Gaarde, er der da også højt humør ovenpå den afsluttede handel.

- Det er en fantastisk fortælling for alle os i AaB - og alle dem, der har været involveret i udviklingen af Christian Bassogog. Det er en fed dag for os i AaB og kulminationen af et stort teamarbejde, siger han til TV 2 SPORT.

Hvad skal alle de her millioner så bruges til?

- Først og fremmest er det jo noget, som giver os tryghed og stabilitet. Hvis alt går vel, ser det ud til at vi kan levere et positivt resultat for fjerde år i træk, hvilket også er ret ekstraordinært. Selvfølgelig skal der også investeres i det sportslige setup i AaB, så vi kan blive endnu dygtigere og endnu bedre. Det kan jo være på mange fronter, men det er for tidligt at snakke konkret om det endnu. Der er længe til transfervinduet åbner til sommer, siger Allan Gaarde, der dog ikke vil afvise markante tilgange til sommer.

- Christian Bassogog er en dygtig spiller, og selvfølgelig skal dygtige spillere erstattes. Vi har heldigvis et helt forår, hvor vores nuværende spillere også kan bevise at de er dygtige nok, og så må vi se, hvad der skal ske til sommer, siger Gaarde til TV 2 SPORT.

Cameroun-triumf skabte salget

Transferhistorierne om Christian Bassogog begyndte især at eskalere ovenpå den hurtige offensivspillers landsholdsgennembrud under det nyligt overståede African Cup of Nations, hvor Bassogog da også hjalp Cameroun til mesterskabet. En præstation, der kort tid efter gav valuta ved kasse et - både for AaB og Bassogog.

- Det har helt klart været et ekstraordinært godt udstillingsvindue. African Nations Cup har været en mulighed for at blive vist foran et stort 'scout-crew', blandt en masse store stjerner fra hele verden. Og når man gør det godt dér, viser man jo også, at man kan være med på allerhøjeste niveau. At han så ovenikøbet bliver kåret til turneringens spiller, har selvfølgelig gjort, at det har været en ekstraordinær mulighed at sælge ham på nuværende tidspunkt, siger Allan Gaarde.

Christian Bassogog blev den store helt fra Cameroun ved African Cup of Nations Foto: GABRIEL BOUYS / Scanpix Denmark

I AaB har man ellers primært satset på udvikling af unge, nordjyske fodboldspillere, men med salget af Bassogog in mente vil Gaarde ikke afvise, at man for fremtiden vil se flere afrikanere i AaB.

- Det kunne da godt være en mulighed. Vi fik Bassogog op på en prøvetræning og kunne med det samme se, at han havde noget ekstraordinært. Men det er jo ikke det samme, som at de slår til. Det har krævet et stort arbejde for rigtig mange mennesker at integrere ham, både i forhold til sprog og livet generelt i Danmark, men også i forhold til at skulle præstere. Men det er fedt, at vi i AaB også kan integrere spillere fra Afrika eller mere eksotiske egne, end kun Nordjylland, siger Gaarde.

I en fondsbørsmeddelelse oplyser AaB, at forventningerne til 2017-regnskabet er ændret for et kalkuleret underskud på 10 millioner kroner til et overskud på 15 millioner kroner ovenpå salget af Bassogog.