Fan-formand: Derfor boykotter 12 klubber Parken

Fans af 12 Superligaklubber vil boykotte Parken, fordi de er utilfredse med forholdene for udebanefans.

Ingen udebanefans gider besøge Parken og FC København.

Brøndbys fans har allerede meldt et boykot ud inden søndagens derby mellem de to københavnerrivaler, og nu følger fans af de øvrige 12 Superligaklubber trop.

I en fælles udmelding fra Danske Fodbold Fanklubber, som man kan læse hos AaB Support Club, ytrer de utilfredshed om forholdene i Parken. Fansene er trætte af, at de er blevet flyttet op under taget i hjørnet af den ene langside.

- Vi har et håb om, at udmeldingen om et boykot kan få FCK i dialog om en løsning, alle er tilfredse med, siger Rasmus Trenskow, der er formand for sammenslutningen af fodboldfanklubber til TV 2.

FC København har flyttet udebanefansene væk fra D-tribunen bag det ene mål. Her er der nu et familieafsnit, og her vil Superligafansene tilbage til.

- Man kunne parkere nede ved siden af D-tribunen og gå lige så stille ind på stadion uden at skulle i kontakt med FCK-fans. Nu risikerer de (udebanefansene, red.) at komme til at holde andre steder og skal gå et godt stykke, før de kommer på stadion. Og det er sikkerhedsmæssigt heller ikke helt godt, siger Rasmus Trenskow.

Brøndbyfans er utilfredse med forhold bag målet

Når Brøndby er på besøg i Parken er der ikke noget familieafsnit bag målet, fordi Brøndbys tilhængere af sikkerhedsmæssige årsager skal være der frem for i det normale udebaneafsnit.

Brøndbys fans er dog trætte af, at tilskuerafsnittet til disse kampe er meget bredt og ikke særligt dybt. Det er derfor, at Brøndbys fans boykotter Parken til søndagens derby og i stedet mødte op til den afsluttende Brøndbytræning i går.

Da Brøndbys utilfredshed bunder i en anden problemstilling end de øvrige klubber, er de blå-gule heller ikke med i den fælles boykot fra Danske Fodbold Fanklubber. Faktum er dog, at ingen udebanefans har lyst til at besøge Parken.

I FC København undrer man sig over hele situationen.

- Det er paradoksalt, at der nu er fans, der vil boykotte, hvis ikke de får det afsnit, som Brøndbys fans boykotter, fordi de er utilfredse, skriver FC Københavns pressechef Jes Mortensen blandt andet på Twitter og fastslår:

- Vi har ingen planer om at flytte udebaneafsnittet, men vi lytter selvfølgelig altid til konstruktiv kritik fra vores gæster, så de er velkomne til at henvende sig.