FC Midtjylland forlænger med forsvarsprofil

Kian Hansen fortsætter i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Kian Hansen har lagt yderligere to et halvt år på sin kontrakt med Alka Superligaens nummer fire.

Kian Hansen og fodboldklubben FC Midtjylland kommer til at fortsætte makkerskabet de næste fem år.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den erfarne forsvarsspiller har forlænget sin kontrakt, så den løber de næste fem år.

- Det er dejligt. Jeg havde lang tid tilbage af min gamle kontrakt, men det er dejligt, at klubben kan se mig som en del af projektet, siger Kian Hansen i en pressemeddelelse.

- Efter der har været udskiftninger i de seneste transfervinduer, er vi ved at bygge noget nyt op, og det er meget spændende. Og det er fedt, at FC Midtjylland synes, at jeg skal være en del af det, siger han.

Den tidligere Esbjerg-spiller kom til FC Midtjylland i sommeren 2015 fra franske Nantes.

Sportsdirektør Claus Steinlein er meget tilfreds med at have forlænget kontrakten med 27-årige Kian Hansen, der har spillet to A-landskampe for Danmark.

- Kian er en af nøglespillerne i fremtidens fundament i FC Midtjylland.

- Han skal være en af dem, der skal lære de nye spillere op, og det er en fornøjelse at have en så erfaren spiller til at hjælpe de unge, siger Claus Steinlein.