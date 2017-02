Folkemarch skal få stjernespiller til at skifte klub

Alexis Sanchez og Arsenal er så godt som ude af dette års Champions League, efter de tabte med 1-5 til Bayern München tidligere på ugen. Foto: ODD ANDERSEN / Scanpix Denmark

Flere tusinde chilenere har tilmeldt sig en protest, for at få landets stjernespiller væk fra sin nuværende klub.

Alexis Sanchez har i flere sæsoner været Arsenals helt store stjerne. Den vævre chilener var også på banen i midtugens ydmygelse, da han sammen med resten af Arsenal-holdet tabte med hele 5-1 til Bayern München i Champions League.

Det skuffende resultat har nu vist sig at være dråben, der har fået bægeret til at flyde over i Sanchez' hjemland. Op mod 11.000 personer har nemlig tilmeldt sig en folkemarch i Chile, hvor de vil protestere for at få spilleren til at skifte klub.

Det er facebook-begivenheden ' ’National march for at få Alexis Sánchez til at forlade Arsenal’, der arrangerer prostesten.

Inde på siden står der følgende:

- Chilenerne er trætte af at se en af vores stjerner arbejde alene for sit hold. Vi vil ikke have, at han skal spille i Madrid eller skifte tilbage til Barcelona.

- Sandheden er, at vi er fuldstændig ligeglade med hvilket hold han spiller på. Vi vil bare gerne se ham kæmpe side om side med 10 andre, der kæmper for at opnå resultater.

Facebook-begivenheden har indtil videre omkring 11.000 deltagere, og er sat til at foregå i Sanchez' hjemby Santiago. Foto: TV 2 SPORT

Ifølge oplysningerne på begivenheden, skal protestmarchen foregå den 1. marts i Chiles hovedstad Santiago.

Alexis Sanchez' kontrakt med Arsenal udløber ved udgangen af næste sæson, men står det til de chilenske fans, er den engelske klub en chilener fattigere længe før.