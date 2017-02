Roma fortsætter perfekt hjemmestatistik med sikker sejr

Edin Dzeko fejrer sin scoring. Foto: ANDREAS SOLARO / Scanpix Denmark

Roma vandt 4-1 hjemme over Torino og fortsætter jagten på Juventus' tophold i Serie A.

Fodboldklubben AS Roma fortsatte søndag sin suveræne statistik på hjemmebane i Serie A.

Den italienske klub vandt for 12. gang af 12 mulige, da det blev til en sikker 4-1-sejr hjemme over Torino.

Sejren blev grundlagt med to mål i første halvleg.

Edin Dzeko indledte målscoringen efter ti minutter, da han trak sig fri uden for straffesparksfeltet og udplacerede sin tidligere klubkammerat i Manchester City Joe Hart med en flad afslutning.

Edin Dzeko fik ikke placeret bolden særligt yderligt, men det så ud som om, at Torino-målmanden først så bolden ret sent, så han ikke fik kastet sig i tide.

Efter 17 minutter blev det 2-0 til hjemmeholdet, da en nedfaldsbold dumpede ned for fødderne af Mohamed Salah i gæsternes straffesparksfelt.

Egypteren trykkede resolut af med venstrefoden, og bolden strøg utageligt ind i det korte hjørne til 2-0.

En flot afslutning, men den blev overgået af det drøn, som Leandro Paredes affyrede 20 minutter inde i anden halvleg.

Argentineren fik et perfekt træf på bolden, da han fra en position uden for straffesparksfeltet halvflugtede bolden ind i det nærmeste målhjørne til 3-0.

Skuddet var så hårdt, at Joe Hart end ikke nåede at kaste sig efter bolden, men slukøret satte sig ned, da bolden drønede forbi ham.

Stemningen på det olympiske stadion i Rom steg til euforiske højder, da 40-årige Francesco Totti blev skiftet ind ni minutter før tid.

Roma-ikonet kom dog ikke på scoringstavlen, og i stedet fik argentineren Maxi Lopez reduceret for Torino få minutter før tid.

Til sidst fik publikum igen noget at juble over, da Totti serverede bolden for Radja Nainggolan, der hamrede den i mål til slutresultatet.

Med 4-1-sejren er Roma nummer to i Serie A med 56 point for 25 kampe. Det er syv point færre end Juventus' regerende mestre.

Tidligere søndag vandt Napoli 3-1 ude over Chievo.

Napoli har 54 point og indtager tredjepladsen.

Pescara, der er bundprop i Serie A, skiftede tidligere i denne uge cheftræner Massimo Oddo ud med Zdenek Zeman.

Den erfarne tjekke, der snart fylder 70 år, har trænet et hav af italienske klubber i sin lange karriere, og han fik en optimal start på sit andet ophold i Pescara.

Bundholdet fejede Genoa til side og vandt hele 5-0 på hjemmebane.

Det var blot Pescaras anden ligasejr i sæsonen.

Klubben er fortsat sidst med 12 point, og der er ti point op til Empoli, der ligger lige over nedrykningsstregen.