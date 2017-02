Dani Alves i frontalt angreb på Barcelona - kalder bestyrelsen for 'respektløs'

Dani Alves er hård i sin kritik af FC Barcelona. Foto: JORGE GUERRERO / Scanpix Denmark

Den tidligere FC Barcelona-spiller Dani Alves er hård i kritikken af sin tidligere klub. Han mener, at bestyrelsen var respektløs overfor ham.

Det er langtfra pæne ord, brasilianske Dani Alves har at sige om sin sidste tid i spanske FC Barcelona, hvor han spillede i otte sæsoner fra 2008 til 2016.

Den nuværende Juventus-spiller følte sig dårligt behandlet af Barcelonas bestyrelse og er mildt sagt glad for, at han skiftede til den italienske mesterklub et år før kontraktudløb i Spanien.

- Jeg er glad, når man vil have mig. Og hvis man ikke vil have mig, så smutter jeg. At forlade Barcelona på en fri transfer var vildt fedt. Igennem de sidste tre sæsoner hørte man hele tiden, at Alves skulle af sted, men bestyrelsen sagde aldrig noget til mig personligt. De var meget falske og utaknemmelige, siger Dani Alves til spanske ABC og fortsætter:

- De respekterede mig ikke. De tilbød kun at forny min kontrakt, fordi de blev straffet af FIFA. Jeg underskrev en ny aftale med en gratis klausul. Dem, der leder Barcelona i dag, har ingen anelse om, hvordan man behandler en fodboldspiller.

I juni 2016 accepterede Barcelona Dani Alves' ønske om at forlade klubben, og bare to dage senere, den 4. juni, bekræftede brasilianeren sit skifte til Juventus.

- Jeg ville gerne ud af min komfortzone og konkurrere på et højt niveau i en klub med historie og vindermentalitet. For jeg er en vinder, og det er Juventus også, siger Dani Alves.

- Det er en institution, som altid kan lære dig noget. Som altid konkurrerer. Her er jeg glad, og jeg har nye, skønne udfordringer på dette formidable hold, siger han.

Dani Alves er sammen med Torino-klubben på vej mod det sjette mesterskab på stribe. Juventus fører Serie A med syv point ned til AS Roma på andenpladsen. Der resterer 13 spillerunder.