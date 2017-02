Klar fordel til FCK: Ludogorets mister en hviledag før returkamp i Parken

FC København vandt første opgør mod Ludogorets med 2-1 på udebane. Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Scanpix Denmark

FC Københavns modstander i Europa League fik udskudt søndagens ligakamp til mandag. Det er en klar fordel for FCK, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert.

FC København har formentlig fået en lille håndsrækning fra højere sted før torsdagens Europa League-returopgør på hjemmebane mod Ludogorets.

Søndag måtte de femdobbelte bulgarske mestres udekamp mod Slavia Sofia nemlig udsættes på grund af snevejr.

Det betød, at kampen først blev afviklet mandag eftermiddag, og dét er naturligvis en fordel for FC København, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert, Kasper Lorentzen.

- Det er positivt for FCK, at Ludogorets nu bruger to dage på en kamp. Det kræver mere energi, og giver en hviledag mindre. De skal formentlig rejse onsdag; det bliver så to dage efter kampen, og det er der, man normalt gerne vil have en hviledag, forklarer Lorentzen.

FC København skal forsvare en 2-1-føring fra første kamp i Bulgarien, og selvom den kortere forberedelses- og hviletid til bulgarerne måske kan have betydning for returkampen, så tror Kasper Lorentzen ikke, at det har betydning for danske mestres egne forberedelser.

- Det ændrer ikke noget for FCK. De vil have samme taktik og indstilling. Jeg tror ikke engang, at spillerne er bevidste om det, tænker over det eller snakker om det, men når man hører om det, så ved man jo, at det kun er til FCK’s fordel.

Sagen naturligvis en helt anden for de bulgarske modstandere.

- Jeg tænker, de skulle have trænet i dag og have haft hviledag tirsdag. Derfor kommer den taktiske forberedelse til at fylde mere for Ludogorets, og så træner de mindre og roligere, for at give spillerne mulighed for at komme sig hurtigere.

Ludogorets fik dog tanket lidt ekstra selvtillid inden torsdagens returopgør, da man vandt den udsatte kamp med 2-0, og skal da heller ikke afskrives i Parken, advarer Lorentzen.

- De vil være taktisk rigtigt meget på, og vil bare 'arbejde' lidt mindre for at være klar, så det ændrer mere på forberedelsen end på selve kampen.

Returkampen mellem FC København og Ludogorets spilles i Parken torsdag kl. 21.05.