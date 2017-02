Turbulent weekend sender Delaney på rundens hold

Thomas Delaney scorede sit første mål for Werder Bremen i kampen mod Mainz lørdag. Foto: FOCKE STRANGMANN / Scanpix Denmark

Den tidligere FCK-anfører har fået plads på rundens hold hos Kicker, selv om han skadet måtte udgå mod Mainz.

Fodboldspilleren Thomas Delaney nåede kun at spille omkring 55 minutter, da Werder Bremen lørdag mødte Mainz på udebane i Bundesligaen.

Inden den tidligere FC København-anfører måtte udgå med et brud i ansigtet og hjernerystelse, nåede han dog at score et mål og gøre et så godt indtryk, at han er blevet udtaget til rundens hold i Bundesligaen hos Kicker.

Det er første gang, at 25-årige Thomas Delaney finder vej til rundens hold hos det velansete tyske fodboldmagasin.

Det skete i midtbanespillerens femte kamp i den bedste tyske række.

Efter fire nederlag på stribe fik Werder Bremen omsider hentet tre point via en 2-0-sejr over Mainz.

Thomas Delaney, der skiftede fra FCK til Werder Bremen ved årsskiftet, har på Kickers hold selskab af blandt andre Bayer Leverkusen-angriberen Javier Hernández og svenske Emil Forsberg fra succesholdet RB Leipzig.