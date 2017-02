Udskældt Barcelona-træner får opbakning fra anfører

Luis Enrique. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Både anfører Andrés Iniesta og præsident Josep Maria Bartomeu støtter træner Luis Enrique, der er under pres.

FC Barcelonas cheftræner, Luis Enrique, er i øjeblikket udsat for et massivt pres fra omverdenen, fordi den spanske storklub risikerer at slutte sæsonen uden at vinde et af de helt store trofæer.

Søndagens 2-1-sejr hjemme over upåagtede Leganes - sejrsmålet scoret på et straffespark af Lionel Messi få minutter før tid - gjorde ikke meget for at højne trænerens popularitet.

Luis Enrique kan dog glæde sig over, at han får opbakning på de indre linjer.

- Vi har ikke mistet troen på os selv og manageren. Jeg tænker, at det er en enkeltstående situation, vi går igennem, siger Barcelonas anfører, Andrés Iniesta.

Tirsdag i sidste uge tabte Barcelona 0-4 ude til Paris Saint-Germain i ottendedelsfinalen i Champions League. Nederlaget gør det svært at tro på samlet avancement til spanierne før returkampen.

I den spanske liga er Barcelona ganske vist kun et point efter Real Madrid, men Cristiano Ronaldo og co. har spillet to kampe færre og kan således udbygge forspringet til syv point.

Andrés Iniesta mener, det var naturligt, at Barcelona ikke toppræsterede mod Leganes efter den ublide medfart i Paris.

- Vi vidste, det ville blive svært, efter hvad der skete i Paris. Vi er mennesker, og sådanne ting påvirker os, siger han.

Også FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, bakker udadtil op om Luis Enrique, der har ført klubben til adskillige titler.

- I de seneste år har vi vundet næsten samtlige turneringer. Barcelonas fans er meget glade for ham.

- Vi taler med ham i april for at høre, hvad han tænker. Planen er fortsat, at Luis Enrique skal fortsætte, siger præsidenten.

46-årige Luis Enrique spillede som aktiv for FC Barcelona fra 1996 til 2004.

Ti år senere blev han gjort til klubbens cheftræner, og det har hidtil været en bragende succes.

I sin første sæson førte Luis Enrique Barcelona til sejr i både den spanske liga og pokalturnering samt Champions League.

I sidste sæson vandt Barcelona igen både det nationale mesterskab og pokalturneringen, og klubben vandt desuden VM for klubhold.

Også i denne sæson er Barcelona nået frem til pokalfinalen, hvor klubben møder Alavés.

