Uforstående Barcelona-træner: - Fansenes buh-råb giver ingen mening

Luis Enrique. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Luis Enrique er ærgerlig over, at Barcelonas fans buhede ad holdet i den knebne sejr over Leganes søndag.

Efter 0-4-nederlaget til Paris Saint-Germain i Champions League i sidste uge og en kneben hjemmesejr over et af ligabundholdene, Leganes, søndag aften er det ikke fest og glade dage, der hersker blandt FC Barcelonas fans.

Det fik de catalonske spillere også at mærke under søndagens ligakamp, da de flere gange undervejs blev mødt af buh-råb fra de mange fans på Camp Nou.

Den behandling fra egne fans forstår Barcelonas cheftræner, Luis Enrique, ikke.

- Som fan giver det ingen mening for mig at buhe ad spillere fra mit eget hold.

- Kampene er svære nok, som de er. Hvis du tilføjer det her (buh-råbene, red.), så tror jeg ikke, at det hjælper, siger han til Reuters.

Specielt den hårdt kritiserede midtbanespiller André Gomes var offer for høje buh-råb fra egne fans, da han ti minutter før tid blev skiftet ud. Men Enrique lagde også mærke til de mange tilkendegivende tilråb fra lægterne, og han håber, at fansene fremover vil holde fast i dem.

- Det, der klart hjælper holdet og spillerne, er den støtte, som vi så fra størstedelen af vores fans gennem hele kampen og specielt til slut.

- Det er det, der gør os stærke. Andrés (Gomes, red.) tilfælde irriterer mig, siger træneren. Barcelona endte med at vinde kampen mod Leganes med 2-1 efter et mål på straffespark af Lionel Messi til sidst i kampen.

Barcelona har dermed 51 point i det samlede regnskab, og det placerer holdet på andenpladsen ét point efter Real Madrid, der dog har spillet to kampe færre.

Søndag skal Barcelona på en noget sværere opgave, når man på udebane møder Atlético Madrid, men Enrique tror på sine spillere.

- Jeg er overbevist om, at holdet forbedrer sig, siger han.