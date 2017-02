Atlético Madrid fjerner spænding med sejr i Leverkusen

Atletico Madrids Kevin Gameiro jubler med holdkammeraterne efter scoring. Foto: FEDERICO GAMBARINI / Scanpix Denmark

Leverkusen skal score mindst tre gange i Madrid, efter at have tabt 2-4 på hjemmebane til Atlético Madrid.

Atlético Madrid ligner en af deltagerne i Champions Leagues kvartfinaler.

I den første af to ottendedelsfinaler kunne sidste sæsons finalister nemlig rejse hjem fra Leverkusen med en 4-2-sejr.

Det tyske hjemmehold spillede offensivt og aggressivt, men blev for nemt fanget i ubalance alt for mange gange i kampen.

Det blev klubben straffet for første gang efter 17 minutter, da Saúl Ñíguez snød en mand på midten og efterfølgende løb ned og drejede bolden i målhjørnet.

Efter 26 minutter fik hjemmeholdet endnu en lussing. På et veludført kontraangreb spillede Kévin Gameiro EM-topscorer Antoine Griezmann fri, og han udnyttede det store tilbud til at gøre det til 2-0.

Selv om Leverkusen fik testet Miguel Moya flere gange før pausen, synes kampen at være afgjort.

Karim Bellarabi fik dog givet lidt kunstigt åndedræt til Leverkusen med en scoring tæt under mål i begyndelsen af anden halvleg.

Modsvaret kom hurtigt i den anden ende, da Kévin Gameiro på et straffespark med succes valgte at sparke midt i målet.

Et uheldigt selvmål af Stefan Savic fik igen givet hjemmeholdets fans håb om mere, men igen blev drømmene knust af elendigt forsvarsspil.

I kampens slutminutter skrev rutinerede Fernando Torres sig nemlig også ind på listen over kampens målscorere. Markeringen glippede fuldstændig på Torres, som fra kanten af det lille felt let kunne heade et indlæg i mål.

Der er returkamp 15. marts.