Barcelona-profil: Vi var helt til rotterne før Enrique

Gerard Pique Foto: Benoit Tessier / Scanpix Denmark

Gerard Pique mener, at Barcelonas fans har problemer med korttidshukommelsen, når de buher af Luis Enrique.

Flere FC Barcelona-stjerner har i øjeblikket travlt med at forsvare træner Luis Enrique mod en tiltagende bølge af kritik.

Den seneste er forsvarskaptajnen Gerard Pique, der minder om, at Barcelona var i en skidt forfatning, da Luis Enrique satte sig i trænersædet for snart tre år siden.

Dengang afløste den nu hårdt kritiserede cheftræner argentineren Gerardo Martino, der stoppede efter et år i klubben. Under Martinos ledelse missede Barcelona det spanske mesterskab på sidste spilledag. Det blev heller ikke til succes i den spanske pokalturnering eller Champions League.

- Da Luis Enrique ankom, var vi helt til rotterne, siger Gerard Pique ifølge Reuters.

Forsvarsspilleren undrer sig over, at flere Barcelona-fans buhede af Enrique søndag aften, hvor Barcelona på et sent Lionel Messi-straffespark slog bundholdet Leganes 2-1.

- Jeg vil gerne, at vi husker alt det, han har gjort for os - også som spiller i klubben.

- Jeg forstår ikke, at der bliver buhet. Det må være korttidshukommelsen.

- Vi har vundet otte titler af ti mulige med ham som træner, siger Pique.

I sin første sæson i klubben førte Luis Enrique Barcelona til tops i den spanske liga, pokalturnering og Champions League. Det blev i sidste sæson fulgt op af endnu et spansk mesterskab og en pokaltitel.

I år er Barcelona igen nået frem til pokalfinalen, men i ligaen og i Champions League kniber det. I sidste uge tabte holdet 0-4 på udebane til Paris Saint-Germain i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

- Vi er fortsat med i tre turneringer, selv om det ser svært ud i Champions League.

- Vi skal finde tilbage til vores spil. Den seneste halvanden måneds tid har vi ikke spillet den slags fodbold, som vi er vant til. Det koster os. Jeg er sikker på, at træneren sidder på sit kontor og grubler over det, siger Pique.