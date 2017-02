Danmarks EM-hold ramt af ny alvorlig skade: - Den værste gang lort

Johanna Rasmussen scorede det første mål, da Danmark i efteråret slog Sverige med 2-0 og sikrede billetten til EM 2017. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Den offensive profil Johanna Rasmussen kommer højst sandsynligt til at misse EM-slutrunden til sommer. Hun har ødelagt sit korsbånd.

Landstræner Nils Nielsen ærgrer sig langt ud over det sædvanlige.

Viceanfører Johanna Rasmussen har nemlig ødelagt sit korsbånd, og dermed kommer hun med al sandsynlighed til at misse EM-slutrunden til sommer.

Det bliver umuligt at finde en, der kan det, hun kan. Nils Nielsen, landstræner

Johanna Rasmussen kan spille alle de offensive pladser. Og med sine 152 landskampe er hun den aktive landsholdsspiller, der har klart mest erfaring i den rød-hvide trøje.

- Det var den værste gang lort der kunne ske overhovedet. Både for holdet og for Johanna selv, siger landstræner Nils Nielsen til TV 2 SPORT.

Uheldet skete til en træning i den svenske mesterklub Linköpings FC, som Johanna Rasmussen skiftede til i vinterpausen.

Og med korsbåndsskader til både Julie Trustrup og Karoline Smidt er viceanføreren den tredje spiller fra den forventede EM-trup, der må se til fra tribunerne.

- Det er brandærgerligt. Julie spillede fantastisk for os i kvalifikationen, og nu har vi arbejdet på at finde en anden konstellation, der virker. Den involverede Johanna, og det er sandsynligt, at ingen af dem bliver klar til EM. Det vil være nærmest et mirakel, hvis de bliver klar, siger Nils Nielsen der endnu engang må tilbage til taktiktavlen og hitte på en ny løsning.

Johanna Rasmussens ligger nederst i bunken efter sin 1-0-scoring mod Sverige. Hun har lavet 41 mål i sine 152 landskampe og er desuden den danske spiller med næstflest landskampe nogensinde. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Umulig at erstatte

Johanna Rasmussen har i mange af sine landskampe været hjernen bag Danmarks angreb. Derfor får Nils Nielsen enormt svært ved at erstatte hende.

- Det er hende, der har hovedet og erfaringen. Og det bliver umuligt at finde en, der kan det, hun kan. Hun var den sidste fra den gamle rutinerede flok. Nu må vi finde en løsning, så Pernille Harder, Nadia Nadim og Sanne Troelsgaard kan blive fordret på en anden måde.

Midt i de kedelige nyheder om langtidsskader, så kan landstræneren glæde sig over at Sofie Junge så småt er tilbage efter et års pause på grund af en hjernerystelse.

Landsholdet rejser i starten af næste uge til den traditionsrige Algarve Cup, hvor holdet skal spille fire kampe.

Senere i foråret venter yderligere tre landskampe, inden EM begynder i midten af juli.

EM spilles i Holland og vises på TV 2 SPORT.