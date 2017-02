Guardiola om ny Lille-træner: Han er verdens bedste

Marcelo Bielsa Foto: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / Scanpix Denmark

Marcelo Bielsa har ifølge Manchester Citys manager, Josep Guardiola, stor betydning for fodboldens udvikling.

Den kommende træner for den franske fodboldklub Lille, Marcelo Bielsa, bliver af Josep Guardiola udråbt til verdens bedste.

Den 61-årige argentiner er en stor inspiration for Manchester City-manageren.

- For mig er han verdens bedste træner, siger Guardiola.

- Han gør spillere så meget bedre. Jeg har ikke mødt en eneste af Bielsas tidligere spillere, som ikke har haft noget godt at sige om ham.

- Alle fortæller, at han har været vigtig for deres karrierer, siger City-manageren.

Guardiola, der selv af mange fodboldkommentatorer anses for den mest banebrydende træner de senere år, søger ofte råd hos Bielsa.

- Han har hjulpet mig meget med sine råd. Jeg føler altid, at han vil hjælpe mig, når jeg taler med ham, siger spanieren.

Den tidligere danske landstræner Morten Olsen har også tidligere fortalt, at han er inspireret af Bielsa. Olsen erklærede sig i 2009 som fan forud for en venskabskamp, da Bielsa var landstræner for Chile.

Trods sin status i international fodbold kan Marcelo Bielsa ikke prale af ligeså mange titler som eksempelvis Guardiola. Tre gange har Bielsa vundet det argentinske mesterskab. Derudover har han ført Argentina frem til OL-guld i 2004.

Det tager dog ikke noget fra Bielsas betydning, at han ikke har vundet samme antal titler som andre toptrænere, mener Guardiola.

- Titler betyder ikke så meget, som den indflydelse han har haft på fodboldspillet. For mig er han verdens bedste træner. Jeg ser frem til at se ham i Lille i næste sæson, siger spanieren.

Marcelo Bielsa har senest haft ansvaret i den italienske topklub Lazio, men efter bare to dage fik han nok. Han mente, at Lazio løb fra en klar aftale, da klubben ikke hentede nye spillere før sæsonen.

Bielsas varemærker er blandt andet det aggressive genpres, når hans hold har mistet bolden. Derudover vil han have løbestærke spillere, der både kan forsvare og angribe.