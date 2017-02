Målfest i Manchester: City slog Monaco efter dobbelt comeback

Manchester City-spillerne kunne juble over hele fem mål i kampen mod Monaco. Foto: Lee Smith / Scanpix Denmark

Manchester City og Monaco leverede et brag af en kamp, da de to hold tørnede sammen i Champions League.

Det var svært at følge med, da Manchester City tog imod Monaco i den første af to 1/8-finaler i Champions League.

Otte scoringer, et brændt straffespark og et hav af chancer.

Bølgerne gik højt, og i sidste ende kunne Manchester City-spillerne juble. De vandt nemlig 5-3 over Monaco.

- Vi bliver slået ihjel, hvis vi ikke vinder.

Så kontant var manager Pep Guardiola i en lokalavis inden opgøret.

Måske var det grunden til, at værterne kæmpede forbilledeligt i alle 90 minutter. Også selvom de efter et føringsmål af Raheem Sterling kom bagud med 1-2 og fik et straffespark imod sig, som Radamel Falcao dog brændte.

I anden halvleg kom Monaco også foran med 2-3, inden tre City-scoringer på 11 minutter afgjorde kampen.

Kampen var som nævnt fyldt med højdepunkter. Begge hold havde kæmpe chancer for at score i kampens indledning, men Kamil Glik og Sergio Agüero var synderne foran mål.

Derfor skulle der gå 26 minutter, før mållavinen blev sat i gang af hjemmeholdet.

Efter et godt gennemspillet angreb skulle Raheem Sterling blot sætte foden på Leroy Sanes aflevering for at sende bolden i mål.

Glæden varede dog kun i en håndfuld minutter, for så udlignede Radamel Falcao.

Manchester City smed bolden væk foran eget straffesparksfelt, og bolden havnede hos Fabinho, der fra højre side smed et perfekt indlæg ind bagest i feltet, hvor Falcao kom flyvende og scorede.

Få minutter senere nåede Agüero at få gult kort - ifølge dommeren for at forsøge at filme sig til et straffespark - selv om tv-billederne viste kontakt mellem Agüero og Monacos målmand.

Kampen fik i stedet et nyt twist i den anden ende, da englændernes forsvar blev fanget i ubalance.

En lang bold blev sendt i dybden mod stortalentet Kylian Mbappé, og han sprintede sig til en friløber, som koldblodigt blev udnyttet til at sikre en 2-1-pauseføring til Monaco.

Falcao kunne have øget til 1-3

Hjemmefansene buhede Josep Guardiola og hans spillere i omklædningsrummet ved pausen, og fem minutter inde i anden halvleg, fik de mere at buhe af.

Her begik Nicolás Otamendi et klodset straffespark, og Radamel Falcao fik muligheden for at knockoute City. Den misbrugte han med et svagt spark, som Willy Caballero dykkede ned og reddede.

Her bliver Falcaos straffespark reddet. Foto: Lee Smith / Scanpix Denmark

Det synes i første omgang dyrt, for i stedet udlignede Sergio Agüero for Manchester City efter 58 minutter efter et kæmpe målmandsdrop af Danijel Subasic.

Droppet var hurtigt glemt, for tre minutter senere tog Radamel Falcao revanche for det brændte straffespark. Colombianeren snød John Stones med en fiks dribling, og efterfølgende lobbede han magisk bolden i mål.

Så skulle man tro, at Monaco ville sørge for at få ro på kampen, men franskmændenes defensiv var langt fra lige så skarp som offensiven.

Med 20 minutter tilbage glippede markeringen af Sergio Agüero efter et hjørnespark, og argentineren helflugtede sin anden scoring i kassen.

Efter endnu et hjørnespark stod John Stones fri, da han gjorde det til 4-3, og med otte minutter tilbage blev føringen udbygget.

Leroy Sane kom nemlig også på måltavlen, da han efter et mønsterangreb blot skulle trille bolden ind over stregen.

Det tyske stortalent fejrer sin scoring til 5-3. Foto: Lee Smith / Scanpix Denmark

Monaco nåede at tilspille sig en kæmpe chance i slutminutterne, men igen stod Willy Caballero i vejen.

I aftenens anden kamp vandt Atlético Madrid med 4-2 på udebane mod Atlético Madrid.

Baseret på tidligere europæiske resultater er Atlético Madrid og Manchester City klare favoritter til at gå videre til kvartfinalerne.