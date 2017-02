Neymars anke afvist i øverste domstol: Nu risikerer han fængselsstraf

Neymar kan risikere fængselsstraf. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

FC Barcelona og Neymar fik ikke held med deres appel i Spaniens øverste domstol og skal derfor i retten.

Neymar kan se frem til at skulle en tur i retten, efter det ikke lykkedes ham at få held med at få droppet anklagerne om korruption.

- Appellen om at få droppet anklagerne om skattesnyd og korruption er tabt, skriver Spaniens øverste domstol ifølge BBC i en officiel meddelelse.

Da det er den øverste domstol, kan afgørelsen ikke appelleres yderligere.

Anklagerne kommer fra den brasilianske investorgruppe DIS, som ejer 40 procent af Neymars transferrettigheder.

Investorgruppen mener at have modtaget færre penge, end de var berettiget til, da Neymar skiftede fra Santos til Barcelona for 49 millioner pund.

Udover Neymar kan Santos, FC Barcelona, Neymars mor, Nadine Goncalves, samt virksomheden N&N, som Neymars forældre står bag også se frem til at blive straffet i sagen.

Barcelona troede, de havde fået lukket sagen, da en dommer nedlagde sagen i juni. Men en offentlig anklager fik det omstødt i september, hvilket fik sagen til at fortsætte.

Anklagerne går efter at få tildelt Neymar en toårig fængselsstraf samt en bøde på omkring 70 millioner pund.

Selv om Neymar ville blive kendt skyldig er chancerne for, at han skal ind og ruske tremmer dog tremmer begrænset. I Spaniens lovgivning bliver fængselsstraffe på to år eller under typisk udskudt.

Anklagerne håber også på at få tildelt en bøde på cirka 63 millioner kroner til FC Barcelona samt cirka 49 millioner kroner til Santos.

Lionel Messi blev tildelt en ubetinget 21 måneder fængselsstraf for skattebedrag i juli sidste år. En dom han har appelleret.