Spansk landsholdsspiller bekymrer sig i Real Madrid

Isco er ikke tilfreds med sin nuværende rolle i Real Madrid. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Scanpix Denmark

Midtbanespilleren Isco mener, at han spiller for lidt i Real Madrid og vil snakke med klubben om sin fremtid.

Den spanske landsholdsspiller Isco har svært ved at kæmpe sig på holdet i Real Madrid.

Midtbaneprofilen er derfor begyndt at tvivle på sin fremtid i den spanske storklub.

- Jeg tager det roligt, men jeg er bekymret over antallet af spilminutter, for en fodboldkarriere er ret kort, siger Isco til BeIN Sports.

- Jeg er meget glad for at være her og vil gerne blive i mange år. Vi tager en snak om det hen imod slutningen af sæsonen. Det er min fremtid, der er på spil, siger han.

24-årige Isco er blot startet inde i 11 af 21 ligakampe i denne sæson. Blot en enkelt gang har midtbanespilleren været i startopstillingen i Real Madrids kampe i Champions League.

I weekenden indtog Isco med to oplæg en hovedrolle, da madrilenerne nedlagde Espanyol med 2-0. Spanieren lagde op til Alvaro Morata og Gareth Bales scoringer.

Fodboldavisen Marca skriver tirsdag, at Isco vil forsøge at komme videre til sommer. Midtbanespilleren har kontraktudløb i sommeren 2018.

Isco er noteret for 15 landskampe for Spanien.

I november scorede Isco i seks minutters overtid, da Spanien og England spillede 2-2 på Wembley. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

/ritzau/