Spiste tærte midt under storkamp mod Arsenal - nu er målmand fortid i klubben

Sutton Uniteds nu tidligere andenmålmand, Wayne Shaw, spiste tærte under FA Cup-kampen mod Arsenal. Foto: Andrew Couldridge / Scanpix Denmark

Målmanden Wayne Shaw er færdig i Sutton United, efter at han spiste tærte i slutningen af FA Cup-kampen mod Arsenal. FA har også åbnet sag mod Shaw.

En lun tærte med kød og kartofler har fået konsekvenser for 46-årige Wayne Shaw. Han er færdig som andenmålmand i Sutton United, der ligger i den femtebedste engelske række.

Sutton-manager Paul Doswell har bedt Shaw om at forlade klubben, efter at han mandag aften bragte sig i fokus ved at spise en tærte i slutningen af FA Cup-kampen mod Arsenal. Shaw har indvilget i at pakke sin sportstaske, skriver Sky News.

Der kan dog komme flere dårlige nyheder for Wayne Shaw i den kommende tid. Det engelske fodboldforbund, FA, undersøger lige nu, om han har forbrudt sig mod forbundets regler for væddemål i forbindelse med kampen mod London-klubben.

Ligeledes har Storbritanniens spilkommission (The Gambling Commission) iværksat en undersøgelse for at se, om der var en overtrædelse af forskrifterne, efter Shaw spiste tærten i det 83. minut af kampen. Det skriver BBC.

Forud for kampen gav bookmakerfirmaet Sun Bets odds 8-1, hvis Wayne Shaw ville spise en tærte for rullende kameraer under kampen, og efterfølgende gav målmanden selv udtryk for, at "det bare var lidt sjov".

Shaw hentede tærten i pausen og indtog den på sidelinjen. Efter kampen fortalte han til BBC's Radio 4, at tærten faktisk var en butterdejsrulle - en såkaldt 'pasty' - og at han spiste den, fordi han følte sig svimmel.

- Vi er blevet fortalt, at vi under ingen omstændigheder må indgå væddemål, da det er fuldtids professionel fodbold. Jeg har på intet tidspunkt bragt nogen i fare - det er ikke sagen her. Det er bare lidt sjov og mig, der er sulten, tilføjede han til radiostationen.

Great journey well done to all the management players and staff go again Saturday proud to be involved @suttonunited it was a pasty not pie. — Wayne Shaw (@wayneshaw70) February 21, 2017

I kid you not. Sutton reserve keeper Wayne Shaw is in the bar at half-time. pic.twitter.com/f7014pXRBP — Chris Slegg (@ChrisSlegg) February 20, 2017

Til Daily Mail har målmanden sagt, at nogle kammerater tidligere spurgte ham, hvad der var i gang med væddemålet. Han fortalte dem, at han intet kendte til det, men at han ikke havde spist hele dagen, så han ville måske gøre det senere.

Direkte adspurgt af mediet om han vidste, om nogen havde indgået væddemålet, sagde han følgende:

- Jeg tror, at der var nogle stykker. Nogle af mine kammerater og nogle af fansene.

- Berømmelsen er steget ham til hovedet

Sutton-manager Paul Doswell var langtfra tilfreds med sin nu tidligere andenmålmand efter kampen. Han understregede imidlertid, at han ikke vidste, om Shaw var indblandet i aftalt spil.

- Virkeligheden er, at jeg ikke ved det, men det ville ikke overraske mig. Det viser os ikke fra den bedste side, sagde Doswell til Daily Mail og blev siden hen fulgt op af sin chef:

- Endnu en gang har han bragt sig selv i mediernes lys og berømmelsen er åbenbart steget ham til hovedet, men vi vil snart bringe ham ned på jorden igen - tvivl ikke på det, sagde klubbens bestyrelsesformand, Bruce Elliott, til BBC Radio 5 live.

Bookmakerfirmaet har skrevet på Twitter, at det har udbetalt et femcifret beløb (i pund, red.) for Wayne Shaws tærte-spisning.

Forbud mod spil på kampe

Fodboldforbundet FA indførte i 2014 et verdensomspændende forbud mod spil på fodboldkampe. Dette gælder for professionelle engelske spillere, managere og dommere samt øvrige klubpersoner.

Derudover tillader forbundet ikke, at den enkelte viderebringer intern information til nogen, der kan bruge det i spilsammenhæng.