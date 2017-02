Superligaen står foran data-revolution

Ceres Park i Aarhus til en kamp mellem AGF og FCK Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Om få år vil flere superligaklubber have hele afdelinger med præstationsanalytikere, spår Ole Bjur.

Dansk fodbold bevæger sig i øjeblikket ind i en ny tidsalder med endnu større fokus på data.

De første superligaklubber har hyret fuldtidsansatte præstationsanalytikere, men udviklingen vil for alvor tage fart inden for de kommende år. Det forudser Brøndbys tidligere sportschef Ole Bjur.

Som projektmanager i Divisionsforeningen arbejder han på at flytte dansk klubfodbold fremad, og han ser et stort behov for langt flere præstationsanalytikere end i dag.

- Om fem år vil alle klubber i Superligaen have fuldtidsansatte performance-analytikere.

- Til den tid vil der være hele analyseafdelinger, hvor der vil sidde flere folk, som vil tage sig af førsteholdet, men også talentafdelingen, siger han.

I dag har klubberne adgang til statistikker på hver enkelt spiller, når det kommer til eksempelvis løbemønstre, fart og antallet af sprint. Derudover er der mulighed for at have kameraer på spillerne i kamp og træning.

- Det kommer rullende nu.

- Der er flere data til rådighed og endnu flere sammenhænge, hvor man skal have styr på, hvordan man kobler trænings- og kampdata sammen. Det skal bearbejdes og formidles, siger Bjur.

- Det er et kæmpe arbejde, og analytikere har tiden til at nuancere og lave taktiske klip - både for den enkelte spiller og for holdet.

FC Midtjylland er en af de danske klubber, der er længst fremme med brugen af data. Det skyldes blandt andet samarbejdet med klubejer Matthew Benhams virksomhed Smartodds. Men FCM har endnu ikke ansat en analytiker på fuld tid. I stedet er opgaven delt ud i trænerstaben.

- Det er et gruppearbejde, hvor vi er flere, der er involveret i analysen af kampene, siger cheftræner Jess Thorup.

- I trænerteamet taler vi så om, hvad vi hver især har set, og hvad vi tænker om det. I den store mængde af data handler det for klubberne om at finde frem til specifikke forbedringspotentialer. Bagefter kan man lægge planer for, hvordan potentialet skal udnyttes.

- Nogle ting er mere interessante end andre, og vi vurderer hele tiden, om man reelt kan bruge statistikkerne til noget taktisk.

- Har det effekt i kampene? Det prøver vi at udvikle på, siger Thorup.

Økonomien er den primære årsag til, at blot en lille håndfuld superligaklubber har fuldtidsansatte præstationsanalytikere. Men ifølge Ole Bjur er der ingen vej udenom.

- Det er klart, at det er vigtigere at have en træner end en performance-analytiker.

- Men det er uomgængeligt. Det er kommet og får større betydning, siger Ole Bjur.

På ungdomsniveau har Divisionsforeningen været med til at indføre en fælles portal for klubberne med adgang til filmklip af stort set alle kampe på U17-, U19- og divisionsniveau. Det betyder, at spillere og trænere på et tidligt stadie i deres karrierer vænner sig til at bruge tv-klip og data som redskaber i dagligdagen.

- Superligaklubberne vil med tiden mærke et større tryk fra trænerne, der vil stille krav til, at der er ressourcer på det her område.

- Nye spillere vil også have forventninger om, at de her data bliver leveret på et vist niveau, siger Ole Bjur.

- I Danmark har vi sovet i timen i alt for lang tid.

- Vi bør ligge i toppen af Europa, fordi det handler om viden, uddannelse og forskning. Det ligger godt til et land som Danmark, mener han.