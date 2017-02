Sutton-manager føler stolthed efter drømmekamp mod Arsenal

Det lykkedes ikke for undertippede Sutton at slå Arsenal ud, men det var en drøm at se kampen, siger manager.

Sutton Uniteds FA Cup-eventyr blev bragt til ende, da holdet fra den femtebedste engelske række tabte til mægtige Arsenal mandag aften på Gander Green Lane i London.

Men det betyder ikke noget, for Sutton har skrevet historie, mener holdets manager, Paul Doswell.

- Jeg er ufatteligt stolt. Det her var vores finale, og de her spillere vil gå over i historien, siger manager Doswell, der arbejder gratis - og endda har lånt klubben 450.000 pund uden renter til at få lagt ny bane.

Arsenal vandt med 2-0 i en kamp, hvor Theo Walcott scorede sit mål nummer 100 for klubben.

De 5000 tilskuere på Suttons hjemmebane fik store stjerner som Alexis Sánchez, Granit Xhaka og Nacho Monreal at se i klubbens største kamp nogensinde.

- Det var en drøm at se mit hold spille mod Arsenal. Kvaliteten af holdet, som Arsenal stillede med til kampen, viser, hvad der var på spil, siger manageren.

Sutton ligger nummer 17 i den femtebedste række. Klubben vil nu indkassere omkring 700.000 pund (omkring 6,1 millioner kroner, red.) for sin præstation i FA Cuppen, hvor holdet blandt andet slog det tidligere vinderhold fra Leeds United ud.

Arsenal skal i kvartfinalerne igen op imod en miniput i professionel forstand. Her møder London-klubben Lincoln City, der også er at finde i den femtebedste række.

Lincoln slog sensationelt Premier League-klubben Burnley ud af FA Cuppen lørdag.

Det er første gang i 103 år, at en klub fra den femtebedste række er nået helt til kvartfinalen i FA Cuppen.

/ritzau/Reuters