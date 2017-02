Fem stjernet og vanvittigt: Engelske medier er begejstret efter CL-brag

Fem stjernet og vanvittig er nogle af overskrifterne efter kampen mellem Manchester City og AS Monaco. Foto: Scanpix/TV 2

Flere engelske medier flyder over med flotte ord om Champions League-kampen mellem Manchester City og AS Monaco.

En seværdig kamp udspillede sig tirsdag aften i Manchester.

Her formåede Manchester City to gange at vende et truende nederlag til en sejr over AS Monaco.

5-3 stod der på måltavlen efter de 90 minutter, og det var nok de færreste tilskuere, der gik skuffede fra stadion.

De mange chancer og ikke mindst de mange mål har også begejstret de engelske medier.

I Sport:

"Fra skurk til helt". John Stones var involveret i flere uheldige episoder undervejs i kampen og så ikke heldig ud ved Monacos mål til 3-2.

Til gengæld var han manden, der bragte Manchester City i front i slutningen af kampen, da han scorede efter et hjørnespark til 4-3.

I SPORT: Stoness goes from hero to zero #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/2QsFRACwuI — Neil Henderson (@hendopolis) February 21, 2017

The Guardian:

"En rutsjebanetur på kanten af kvartfinalen".

GUARDIAN SPORT: British cycling stands accused of cover-up #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KR7dyqSePF — Neil Henderson (@hendopolis) February 21, 2017

Metro:

"Fem stjernet City". De fem henviser både til Manchester Citys fem mål men også til den store underholdning, der var i kampen.

The Sun:

"Vanvittigt". Den engelske avis har med ordet 'Insane' samtidig lavet et ordspil på Manchester Citys angrebsspiller Leroy Sané, der var en af kampens bedste spillere.

Det store franske medie L'Equipe hæfter sig især ved de mange mål i kampen og skriver 'de store otte'.