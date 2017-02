Hovedsponsor forlænger samarbejde med Silkeborg

Mascot fortsætter som hovedsponsor for Silkeborg IF. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Fodboldklubben Silkeborg skal også i de kommende to år have Mascot som hovedsponsor.

Arbejdstøjsproducenten Mascot fortsætter som hovedsponsor for fodboldklubben Silkeborg, der spiller i Alka Superligaen.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Den nye samarbejdsaftale betyder, at Mascot er hovedsponsor for Silkeborg frem til sommeren 2019.

- Vi har haft et godt samarbejde med Mascot gennem en længere årrække, og vi er stolte over, at en af vores lokalområdes største virksomheder har valgt et langvarigt samarbejde med Silkeborg IF.

- En stærk lokalt forankret virksomhed, der støtter massivt, er ikke bare en forudsætning for topfodbold i byen.

- Det er også et godt signal til erhvervslivet i området, siger Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen.

Silkeborg og Mascot indledte partnerskabet i 2011.