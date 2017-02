Monaco-træner: Brændt straffespark kostede os sejren

Falcaos brændte straffespark var startskuddet til Manchester Citys comeback mod Monaco, mener træner.

Fem minutter inde i anden halvleg førte AS Monaco med 2-1 på udebane over Manchester City i Champions League og havde mulighed for at øge føringen på et straffespark.

Radamel Falcaos svage spark blev reddet, og det var vendepunktet i kampen, som Manchester City endte med at vinde 5-3 efter et stærkt comeback.

Det siger Monacos cheftræner, Leonardo Jardim, på et pressemøde efter kampen ifølge uefa.com.

- Vi lavede nogle dumme defensive fejl, men jeg synes, at vendepunktet var, da vi missede straffesparket til at komme foran 3-1.

- Falcao viste flere andre gange i kampen, at han er en fantastisk angriber, siger træneren om sin uheldige straffesparksskytte, som trods alt blev dobbelt målscorer.

18-årige Kylian Mbappé scorede til 2-1 for Monaco, da han løb fra forsvaret og sendte bolden i nettaget.

- Jeg brugte ham oppe foran, fordi vi vidste, at Manchester City ville efterlade rum til ham, og han er hurtig og meget bevægelig. Han spillede en fantastisk kamp, lyder trænerens roser om sit unge stortalent.

Selv om Monaco tabte med to mål og har et dårligt udgangspunkt inden returkampen om tre uger, lykønskede træneren sine spillere efter kampen.

- Det her var en af de mest fantastiske kampe i Champions League i denne sæson. Jeg er sikker på, at fodboldfans var glade for at se otte mål. Vi spillede godt, og jeg lykønskede spillerne efter kampen, siger han.

I løbet af cirka ti minutter gik Manchester City fra 2-3 til 5-2. To af målene faldt efter hjørnespark.

- De to mål skulle vi have undgået at lukke ind, for så kunne vi have vundet kampen, siger midtbanespilleren Bernardo Silva.