Real Madrid taber efter skrækstart i Valencia

Real Madrids Gareth Bale. Foto: MANUEL BRUQUE / Scanpix Denmark

Primera Divisions nummer 15 inden kampen overraskede topholdet med to mål på ni minutter og vandt 2-1.

En frygtelig start på udekampen mod Valencia gav Real Madrid et bjerg at bestige i onsdagens opgør i Primera Division.

Men den opgave lykkedes topholdet ikke med at løse, og Real Madrid tabte derfor overraskende med 1-2 på Mestalla.

Med sejren rykker Valencia op på 14.-pladsen, mens Real Madrid stadig ligger nummer et.

Dog nu kun med ét point mere og én kamp til gode i forhold til FC Barcelona på andenpladsen. Sevilla ligger nummer tre.

Real Madrid kom bagud efter blot fire minutter. Valencias Simone Zaza modtog en bold i feltet, drejede rundt om sig selv og flugtede bolden ind helt ude ved stolpen til 1-0.

Fem minutter senere var den helt gal igen i Madrid-forsvaret. Fabián Orellana stak afsted på en aflevering fra Nani og passerede Keylor Navas i gæsternes mål til 2-0.

Da chokket havde lagt sig, forsøgte Real Madrid at lægge pres på værterne.

Valencia fandt indledningsvis plads til at spille sig ud af det, men efterhånden begyndte Real Madrid at vinde andenboldene, og kort før pausen gik den ikke længere for Valencia.

Marcelo sendte et indlæg ind mod Cristiano Ronaldo, som pandede bolden i mål med et flot hovedstød fra distancen.

I anden halvleg appellerede Simone Zaza for straffespark, da han midt i anden halvleg kæmpede sig igennem og blev kropstacklet hårdt bagfra i afslutningsøjeblikket.

Valencia følte sig også snydt, da Sergio Ramos stemplede Munir El Haddadi på foden på kanten af feltet.

Real Madrid sluttede stærkt af, men kunne ikke forhindre det blot andet nederlag i ligaen i denne sæson.