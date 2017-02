Schmeichel redder straffespark og holder liv i Leicesters CL-håb

Kasper Schmeichel havde flere pragtredninger i onsdagens udekampe. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichel havde flere pragtredninger og tog et straffespark, da Leicester tabte 1-2 i Sevilla.

Kasper Schmeichel og Leicester har det svært i øjeblikket med blot to sejre i 2017 - begge i FA Cuppen - men kunne danskerens holdkammerater levere på samme niveau som målmanden selv, ville det formentlig se anderledes ud.

Danskeren spillede således en stor kamp i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League mod Sevilla, men han kunne ikke forhindre spanierne i at sejre 2-1 på eget græs.

Flere gange var han helt nede ved stolperoden for at redde sit hold, og han tog også et straffespark.

Argentineren Joaquín Correa blev således sat til at sparke fra de 11 meter efter knap et kvarters spil, men Schmeichel valgte rigtig side og kunne holde fast i bolden.

Han nåede endnu en god redning, før han efter 25 minutter på ny blev solgt af sit forsvar, da Pablo Sarabia kom fri og headede Sevilla i front.

Kampen igennem var bagkæden med de to skurvogne Robert Huth og Wes Morgan et usikkerhedsmoment, og de rapfodede Sevilla-spillere lurede hele tiden på at straffe englænderne.

Når de kom frem til chancerne, stod Schmeichel oftest i vejen, men efter 62 minutters spil var danskeren prisgivet.

Her blev straffesparkssynderen Joaquín Correa spillet helt fri af Stevan Jovetic, og den store chance blev omsat til 2-0-målet.

I den anden ende var det ikke meget, man så til Jamie Vardy, Riyad Mahrez og de øvrige i Leicester-offensiven i kampens første time.

De fik dog arbejdet sig ind i kampen og kom til flere afslutninger fra distancen.

En enkelt gang lykkedes det at komme til en afslutning tæt under mål, og muligheden blev udnyttet. Det var Jamie Vardy, der sikkert dirigerede Danny Drinkwaters indlæg i mål efter 73 minutter.

Leicesters mest afgørende spillere siger tak for kampen til hinanden efter nederlaget i Spanien. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

De følgende minutter pressede Leicester på, men i kampens afslutning var Sevilla tættest på endnu en scoring. Blandt andet med et forsøg på overliggeren.

- Det er en underlig følelse, for vi tabte, men vi er egentlig meget tilfredse. Vi scorede et udebanemål, og havde vi ikke fået det, ville vi være meget mere skuffede, sagde Schmeichel efter kampen til TV3+.

Der er returkamp i England 14. marts.