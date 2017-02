Simeone: Vi spillede perfekt og burde have vundet større

Bayer Leverkusen skal prise sig lykkelige for kun at tabe 2-4 hjemme, mener Atlético Madrid-træneren.

Atlético Madrids træner, Diego Simeone, var fuld af lovprisninger til sine tropper, der sejrede 4-2 i udekampen mod Bayer Leverkusen i tirsdagens Champions League-opgør.

Hans eneste ærgrelse efter kampen er, at det ikke lykkedes at vinde større over tyskerne.

- Vi kunne have vundet med en større margin, men deres målmand havde to fantastiske redninger på forsøg fra Griezmann (Antoine, red.). Det er vigtigt at have selvtillid, når man spiller på udebane, og det havde vi i overflod i dag, siger Diego Simeone efter kampen.

Atlético Madrids kontramaskine kørte på alle kedler især i første halvleg af kampen, hvor Antoine Griezmann kunne gøre det til 2-0 efter 24 minutters spil.

Det spanske storhold havde flere chancer til at udbygge føringen. I stedet bragte Leverkusen sig tilbage i opgøret kort inde i anden halvleg med en reducering af Karim Bellarabi.

- For os var det en usædvanlig kamp. Vi spillede perfekt i første halvleg. Vi var kloge og spillede intelligent. De kom tilbage i anden halvleg, men vi holdt os til planen indtil slutfløjtet, lyder vurderingen fra Simeone.

Atlético Madrid ramte i kampen træværket to gange og misbrugte to chancer, hvor en angriber var alene med målmanden.

Det lykkedes dog at score to gange yderligere i anden halvleg. Bayer Leverkusen kan takke Atléticos Stefan Savic for det selvmål, der gør, at tyskerne stadig har en lille mulighed for at avancere i Champions League i returkampen.

Atlético Madrid, der var i finalen i Champions League i 2014 og 2016, har nu mere end det ene ben i kvartfinalen, mens Leverkusen skal finde på noget ekstraordinært inden returopgøret i Madrid.

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at forbedre os. Det er vigtigt ikke at indkassere for mange mål i denne del af turneringen, så det skal vi arbejde på, siger Diego Simeone.

/ritzau/AFP