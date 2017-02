Skadet dansker er definitivt ude af bundkamp

Thomas Delaney bæres af banen i kampen mod Mainz. Foto: Torsten Silz / Scanpix Denmark

Thomas Delaney misser Werder Bremens kamp fredag mod Wolfsburg. Længden af hans skadesfravær er usikkert.

Landsholdsspilleren Thomas Delaney bliver ikke klar til Werder Bremens vigtige udekamp mod Wolfsburg fredag aften.

Hans skadesfravær er ifølge Werder Bremen-træneren Alexander Nouri definitivt, efter Delaney lørdag måtte udgå med en hjernerystelse og et brud på et kindben i sejren over Mainz.

Alexander Nouri tør ikke sætte tid på længden af danskerens fravær.

- Det er usikkert, hvornår han kan være tilbage. Han skal fortsat være forsigtig, og han bliver i hvert fald ikke klar til fredag, understreger Nouri på klubbens hjemmeside.

Lørdagens kamp blev en blandet oplevelse for Thomas Delaney. Midtvejs i første halvleg scorede han sit første ligamål til stillingen 2-0, der også blev kampens resultat.

Men efter 54 minutter måtte han bæres fra banen og fragtes til hospitalet.

Delaney skiftede i vinterpausen fra FC København til Werder Bremen, hvor han har høstet mange roser for præstationerne i de første kampe. Senest var han at finde på rundens hold hos Kicker efter frisparksmålet lørdag.

Med sejren lørdag rykkede Werder Bremen op på tredjesidstepladsen, som efter sidste runde vil være lig med en playoffkamp om overlevelse i rækken.

I tilfælde af sejr fredag aften vil Werder Bremen komme a point med Wolfsburg, som altså heller ikke kan sige sig fri fra at være en del af nedrykningskampen.