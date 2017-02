Solbakken holder på en hemmelighed inden returkamp

FC København-træner Ståle Solbakken har fået en ekstra udfordring, fordi to FCK-spillere er ude med karantæne.

Det blev nogle dyrebare slutminutter for FC København i sidste uges 2-1-sejr ude over Ludogorets.

Bulgarerne fik reduceret til 1-2, og FCK-midtbanespillerne William Kvist og Ján Gregus pådrog sig karantæner til torsdagens returkamp.

Derfor skal FCK-træner Ståle Solbakken finde en anden til at spille ved siden af Uros Matic på den centrale midtbane.

- Det er de samme overvejelser, som jeg havde efter kampen i torsdags. Jeg fortæller ikke, hvordan holdet kommer til at se ud nu. Og spillerne får først besked torsdag.

- Uanset hvem jeg vælger, så vil det blive en spiller, der ikke har spilet meget i den rolle på førsteholdet, siger Solbakken.

Et af de mulige alternativer, som Solbakken tidligere har talt om, er den blot 19-årige midtbanespiller Aboubakar Keita fra Elfenbenskysten.

William Kvist fik et gult kort i slutningen af det første opgør. Det var nok til at sende ham i karantæne i torsdagens returkamp. Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Scanpix Denmark

Det kunne også være den svenske forsvarsspiller Erik Johansson, som har spillet på midtbanen før. Det kan give stopperen Jores Okore pladsen ved siden af Mathias "Zanka" Jørgensen.

Eller det kan blive kantspilleren Youssef Toutouh, der også er i stand til at spille på den centrale midtbane. Det ville i så fald betyde, at Solbakken skal finde en ny kantspiller - her er Kasper Kusk og Benjamin Verbic oplagte muligheder.

- Vi kan også vælge at ændre vores normale formation, men jeg skal stadig finde en ny spiller til midtbanen, hvad enten det bliver Youssef, Keita eller Erik.

- Det bliver en samlet vurdering af, hvordan holdet ser bedst ud. Det er hele holdets dynamik, der er vigtig for mig, forklarer Solbakken.

Torsdagens kamp mellem FCK og Ludogorets fløjtes i gang klokken 21.05 i Telia Parken.

/ritzau/