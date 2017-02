Underskud i AGF - og intet håb om mesterskabsspil

Glen Riddersholm og AGF fik en skidt start på foråret, da holdet tabte på hjemmebane til AaB i premierekampen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AGF havde et underskud på 2,6 millioner kroner i sidste halvdel af 2016, hvilket er inden for forventningerne.

Selskabet bag superligaklubben AGF, Aarhus Elite A/S, præsenterede onsdag et underskud på 2,6 millioner kroner i halvårsregnskabet for sidste halvdel af 2016.

Det er en nedgang på 0,7 millioner kroner i forhold til samme periode året før, oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Ledelsen forventer fortsat et resultat på mellem tre millioner og minus tre millioner kroner for hele regnskabsåret 2016/17.

På den sportslige front afskriver klubben sin chance for at nå slutspillet, som inkluderer de øverste seks hold efter 26 runder i slutspillet.

Med fire runder tilbage ligger AGF nummer 11 med syv point til sjettepladsen.

Nu har klubben en ambition om at slutte bedst muligt uden for top-6, og man har desuden stadig chancen for at kopiere sidste sæsons plads i pokalfinalen.

- Vi følger fortsat den plan, vi har lagt for den kommercielle udvikling, og resultatet for halvårsregnskabet er inden for rammen af vores forventninger, siger klubbens administrerende direktør, Jacob Nielsen, og tilføjer:

- Men affødt af de sportslige resultater, der ikke modsvarer vores målsætning om, at vi fra denne sæson skal være en fast del af mesterskabsslutspillet, og dermed en placering i top-6, må vi også erkende, at vi er i den lave ende af vores forventninger, siger han.

/ritzau/