Dansk scoring fuldender fantastisk Gladbach-comeback

Jubel efter Andreas Christensens scoring for Borussia Mönchengladbach. Foto: Max Rossi / Scanpix Denmark

Andreas Christensen scorede for Gladbach, efter at Jannik Vestergaard havde kostet et mål mod Fiorentina.

Der var danskere i centrum, da Borussia Mönchengladbach torsdag aften spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i Europa League via et meget flot comeback.

Andreas Christensen scorede et mål, mens Jannik Vestergaard kostede et i Gladbachs 4-2-sejr ude over Fiorentina.

Efter italiensk sejr på 1-0 i den første kamp i Tyskland er Gladbach videre med samlet 4-3.

Intet tydede ellers på samlet sejr til Gladbach, da Jannik Vestergaard efter en halv times spil sparkede et stort hul i luften i stedet for at ramme bolden, da den danske forsvarer var bageste mand.

Fiorentinas Borja Valero udnyttede danskerens forsvarsfadæse til at bringe hjemmeholdet foran 2-0.

Samlet nede med 0-3 måtte Gladbach i offensiven, og det skete også.

Kort før pausen fik Lars Stindl reduceret til 1-2 på et straffespark, og samme spiller scorede to gange i de første ti minutter af anden halvleg.

Efter Lars Stindls hattrick var Gladbach pludselig videre på reglen om flest scorede mål på udebane, og det blev bedre endnu for tyskerne.

#UEL RESULTS*

What a night!



*Shakhtar v Celta goes to extra time. pic.twitter.com/tMex6qsBuH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2017

Efter en times spil headede Andreas Christensen tyskerne på 4-2, og så skulle Fiorentina score to gange for at gå videre.

Det lykkedes ikke.