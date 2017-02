Ekspert: Fyring af mestertræner kommer på overraskende tidspunkt

TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen er overrasket over, at Leicester City fyrer mangeren netop nu.

- Det har ligget i kortene, siger Kasper Lorentzen om Leicesters fyring af mestertræneren Claudio Ranieri.

Men TV 2 SPORTs fodboldekspert forstår alligevel ikke helt, hvor fyringen kommer netop i dag. Dagen efter et knebent nederlag til Sevilla i Champions League.

- Det kommer på et sjovt tidspunkt. Leicester spiller stadig dårligt – det gjorde de også i går, men der fik de et hæderligt resultat med hjem. Det havde været mere oplagt at fyre ham efter nederlagene til Swansea eller Millwall, siger Kasper Lorentzen.

Fodboldeksperten havde gerne set, at fyringen var kommet tidligere. Det ville give den kommende manager mere end 13 kampe til at sikre overlevelsen i Premier League.

Efter 25 ud af 38 kampe har mesterholdet kun 21 point. Holdet har kun ét point ned til nedrykningsstregen. Lorentzen anerkender dog, at Ranieri fik chancen for at rette op på de dårlige resultater.

Claudio Ranieri Navn: Claudio Ranieri. Født: 20. oktober 1951 Tidligere klubber: Vigor Lamezia (1986-87).

Puteolana (1987-88).

Cagliari (1988-91)

Napoli (1991-93)

Fiorentina (1993-97)

Valencia (1997-99)

Atlético Madrid (1999-00)

Chelsea (2000-04)

Valencia (2004-05)

Parma (2007)

Juventus (2007-09)

Roma (2009-11)

Inter (2011-12)

Monaco (2012-14)

Grækenland (2014)

Leicester (2015-17)

- Det virker som om, at Leicester er i den samme rille, som de har været i hele denne sæson. De spiller uden samme inspiration, som de havde i sidste sæson.

- Sidste år pressede han det ypperste ud af spillerne. Nu er de kommet i modgang, og så får han ikke presset noget som helst ud af dem.

Nu er Leicesters håb, at en ny manager kan puste nyt liv i truppen. I første omgang overtager assisterende manager Craig Shakespeare og First Team Coach Mike Stowell ledelsen af holdet.

Uforklarlig og utilgivelig fyring

Mens Kasper Lorentzen for Leicesters skyld gerne havde set, at fyringen var kommet tidligere, så ærgrer den engelske fodboldekspert Gary Lineker sig gevaldigt over torsdagens fyring.

- Efter alt hvad Claudio Ranieri har gjort for Leicester City, så er det uforklarligt, utilgiveligt og trist at fyre ham nu, skriver Liniker på Twitter.

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2017

Claudio Ranieris mesterbedrift i Leicester fik i starten af denne sæson personlige ’konsekvenser’ for Gary Lineker. Fodboldeksperten havde nemlig lovet, at han ville åbne fodboldprogrammet Match Of the Day kun iført underbokser, hvis Leicester vandt mesterskabet.

Claudio Ranieri blev efter mesterskabet kåret som den bedste herretræner i verden.

- Tak for alt, Claudio, skriver Lineker på Instragram.