Engelsk mesterhold fyrer træneren

Claudio Ranieri er fyret i Leicester. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Den engelske mesterklub Leicester har fyret manager Claudio Ranieri. Kasper Schmeichels hold kæmper for at undgå nedrykning.

Claudio Ranieri Navn: Claudio Ranieri. Født: 20. oktober 1951 Tidligere klubber: Vigor Lamezia (1986-87).

Puteolana (1987-88).

Cagliari (1988-91)

Napoli (1991-93)

Fiorentina (1993-97)

Valencia (1997-99)

Atlético Madrid (1999-00)

Chelsea (2000-04)

Valencia (2004-05)

Parma (2007)

Juventus (2007-09)

Roma (2009-11)

Inter (2011-12)

Monaco (2012-14)

Grækenland (2014)

Leicester (2015-17)

Kasper Schmeichel skal omgående have ny manager i Leicester City FC.

Mesterklubben har efter flere ugers spekulationer fyret Claudio Ranieri. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Årsagen til fyringen af klubbens mest succesfulde manager er dårlige resultater. I sin første sæson førte han holdet til et af de mest overraskende mesterskaber i Premier League, men i denne sæson står det noget anderledes til.

Efter 25 ud af 38 runder ligger klubben kun lige akkurat over nedrykningsstregen i Premier League. Derudover er holdet slået ud af både Liga Cuppen og den prestigefyldte FA Cup, hvor man for nylig tabte til League One-holdet Millwall.

Det er faktisk kun i Champions League, Leicester har andet end overlevelse at spille for. Englænderne tabte 2-1 på udebane i den første af to 1/8-finaler mod spanke Sevilla.

- Det har været den sværeste beslutning, siden King Power blev ejer af klubben for syv år siden. Men vi er nødt til at se langsigtet på klubbens behov frem for personlige følelser, siger klubbens næstformand Aiyawatt Srivaddhanaprabha i forbindelse med fyringen til Leicesters hjemmeside.

Stemningen i Leicester var noget bedre i 2016, hvor klubbens første mesterskab blev en realitet. Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Langt fra de magiske 40 point

Med 21 point efter 25 Premier League-kampe er mesterklubben Leicester stadig langt fra at sikre endnu en sæson i den bedste række. I Premier League snakker man om, at man skal have 40 point for at være sikker på at undgå nedrykning.

- Det har aldrig været vores forventning, at sidste sæsons fest skulle fortsætte i denne sæson. Overlevelse i Premier League var vores eneste mål ved sæsonstarten, men nu må vi indse, at vi kommer til at kæmpe hårdt for at nå det. Derfor føler vi, at det er nødvendigt med en ændring for at sikre muligheden for at præstere bedst muligt i de sidste 13 kampe, slutter næstformanden Srivaddhanaprabha.

Claudio Ranieri blev efter mesterskabet i 2016 kåret som verdens bedste træner.

Den assisterende manager Craig Shakespeare og First Team Coach Mike Stowell overtager ledelsen af holdet, indtil en ny manager er fundet.

Leicester spiller den næste kamp på mandag mod Liverpool i Premier League.