FCK afslog Premier League-klubs tilbud på Zanka: Har ikke et problem med det

Mathias "Zanka" Jørgensen har ikke noget problem med, at FCK afslog Premiere League-klubs tilbud på ham. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Planen er fortsat, at FC København-anføreren Mathias "Zanka" Jørgensen skal sælges til sommer.

En Premier League-klub kom med et tilbud på at købe FC København-anføreren Mathias "Zanka" Jørgensen i januars transfervindue.

Men tilbuddet kom for sent og blev afvist af FCK.

Fodboldklubbens kontante afvisning er ikke noget, der nager Mathias "Zanka" Jørgensen, som fortsat regner med at blive solgt til sommer.

- FCK afslog tilbuddet. Dermed ikke sagt, at det er noget, jeg har et problem med, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

Han var slet ikke med i overvejelserne om et muligt klubskifte i januar, forklarer han.

- Det var ikke noget, jeg blev taget med på råd omkring. Det handler om, hvad der passer ind i klubbens plan. Hvis det passede ind i klubbens plan, så kunne det også have passet ind for mig.

- Hvis ikke det passer klubben, så er det irrelevant at spørge mig, om det passer ind for mig, pointerer Mathias "Zanka" Jørgensen.

Lige nu har FCK-stopperen kontrakt frem til sommeren 2018, og den bliver næppe forlænget.

- Om jeg vil forlænge igen? Nej, ikke umiddelbart. For det er ikke planen, at jeg skal være her i så lang tid. Det er heller ikke klubbens plan.

- Jeg har det fint med det. Jeg lavede en aftale sidste sommer, som hed sig, at jeg spillede et år mere, og så får jeg lov til at se, om der sker noget spændende til sommer, siger han.

Den danske landsholdsspiller fokuserer lige nu udelukkende på torsdagens Europa League-kamp hjemme med Ludogorets.

Alt arbejdet med et muligt klubskifte til sommer er overladt til agenten.

- Status er den samme, som den hele tiden har været. Jeg har en agent, som tager sig af det arbejde, så jeg ellers bare kan koncentrere mig om at spille fodbold, siger han.

Hvis FCK vinder samlet over Ludogorets torsdag aften, er holdet videre til turneringens ottendedelsfinaler. Kampen starter klokken 21.05.