Sevilla-træner hylder Schmeichel: I fremragende form

Sevillas træner Jorge Sampaoli. Foto: CRISTINA QUICLER / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichel var årsagen til, at Sevilla ikke vandt større over Leicester, mener Jorge Sampaoli.

Sevillas træner, Jorge Sampaoli, har svært ved at finde ud af, hvilket ben han skal stå på efter onsdagens 2-1-sejr over Leicester i Champions League.

På den ene side viste hans hold sig klart overlegen, på den anden side åbner den spinkle sejr for en helt åben returkamp på Leicesters hjemmebane.

I trænerens øjne kan Leicester primært takke den danske målmand Kasper Schmeichel for, at spændingen er intakt inden sidste halvdel af dobbeltopgøret.

- Vi dominerede, men vi stod over for Schmeichel i fremragende form. Havde det ikke været for ham, havde det været en helt anden historie, siger Sampaoli ifølge AFP.

Særligt i første halvleg trak Sevilla det engelske mesterhold rundt i manegen, og 1-0-føringen ved pausen var ikke noget imponerende udbytte af overlegenheden.

Det skyldtes ikke mindst, at Schmeichel tidligt i kampen klarede et straffespark fra Joaquín Correa.

- Første halvleg var meget, meget hård, siger Leicester-manager Claudio Ranieri ifølge AFP.

- Ingen ville have bolden, og Kasper holdt holdet i live, reddede straffesparket og flere andre forsøg, siger Ranieri.

Med det spinkle nederlag kan Ranieris kriseramte mandskab komme i kvartfinalen ved "blot" at vinde returkampen med 1-0 på grund af reglen om udebanemål.

Hans Sevilla-kollega er da også en smule frustreret over, at hans hold ikke slog mere kapital af den flotte præstation.

- Vi tager afsted med en mærkelig følelse på grund af Leicesters reduceringsmål, men det bør ikke overskygge vores mening om selve indsatsen.

- Det var svært at forestille sig, at vi ville kunne dominere i en sådan grad i Champions League, siger Jorge Sampaoli.