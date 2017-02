Tottenham er færdig i Europa League trods Eriksen-mål

Christian Eriksen og Tottenham er ude af Europa League. Foto: Paul Childs / Scanpix Denmark

Christian Eriksen åbnede målscoringen og lavede senere et måloplæg, men Tottenham røg ud af Europa League.

En scoring og en assist af Christian Eriksen var ikke nok til at sende Tottenham videre til ottendedelsfinalerne i Europa League.

Den engelske fodboldklub spillede torsdag aften 2-2 hjemme mod belgiske Gent, der samlet går videre med 3-2.

Christian Eriksen bragte Tottenham foran efter cirka ti minutter, da Gent ikke fik clearet en lang fremlægning mod mål fra hjemmeholdet.

Det sendte den danske profil i løb alene mod mål i højre side, og Christian Eriksen scorede sikkert til 1-0.

Senere i første halvleg begyndte tingene at gå skævt for Tottenham.

Efter 20 minutter lavede Harry Kane selvmål, og med stillingen 1-1 skulle Tottenham bruge to scoringer for at gå videre.

Den mission blev gjort sværere, da hjemmeholdets Dele Alli pådrog sig et fortjent direkte rødt kort nogle minutter før pausen.

Den engelske landsholdsspiller stemplede en modstander under knæet med støvleknopperne forrest, og så var Dele Alli ude af den kamp.

#UEL RESULTS*

What a night!



*Shakhtar v Celta goes to extra time. pic.twitter.com/tMex6qsBuH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2017

Tottenham jagtede desperat scoringer i anden halvleg, og efter en times spil kom holdet foran 2-1.

Igen var Christian Eriksen involveret, da han med en delikat berøring lagde bolden præcist til rette for Victor Wanyama, der sendte bolden i mål.

Otte minutter før tid fik Gents Jeremy Perbet udlignet til 2-2, og så var det slut med spændingen.