Zidane ærgrer sig over Reals sløve start mod Valencia

Favoritterne fra Madrid blev sendt hjem uden point mod Valencia, der scorede to gange i starten af kampen.

Real Madrid løb onsdag ind i et uventet nederlag mod Valencia i den spanske liga.

Undertippede Valencia kom overraskende aggressivt ud mod Real Madrid, og det gav en 2-0-føring, inden der var spillet ti minutter.

- Sandheden er, at vi tabte kampen inden for de første ti minutter. Vi startede godt, når vi havde bolden. Vi skabte chancer, men vi lavede to fejl. Vi havde 80 minutter til at komme tilbage i kampen, men vi manglede flere ting i dag, siger Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, ifølge nyhedsbureauet Reuters efter kampen.

Real Madrid topper stadig den bedste spanske række med 52 point. Det er et point mere end Barcelona og tre mere end Sevilla.

Men hovedstadsklubben har stadig en kamp i hånden i forhold til de to rivaler.

- Vi havde en god chance for at komme et pænt stykke foran, men det lykkedes ikke. Jeg håber ikke, at det får en psykologisk effekt på os fremover. Vi skal være mere fokuseret i fremtidige kampe, ellers bliver vi straffet som i dag. I de ti minutter i dag var vi ikke klar, siger træneren.

Kampen mellem de to klubber var udsat, efter at Real Madrid i december deltog i verdensmesterskabet for klubhold.

Valencia er i gang med en dårlig sæson, hvor klubben på trods af sejren befinder sig på en 14.-plads.

Men i kampen mod mægtige Real Madrid var Valencia flyvende, og holdet kunne også være kommet foran 3-0, inden Cristiano Ronaldo reducerede kort før pausen.

Især Simone Zaza, der sluttede sig til Valencia i januar, var en konstant trussel for Real Madrids forsvarsspillere.

Zaza er på udlån fra Juventus, og målet mod Madrid var kun hans anden scoring for klubben.