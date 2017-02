AaB-spiller stukket i numsen med søm

I samarbejde med TV2 Nord

AaB's Oliver Abildgaard måtte til fredagens træning bide i græsset, da en holdkammerat stak ham i numsen med et søm.

Fredag formiddags fine forårsvej gik muligvis AaB-spillerne lidt til hovedet. Eller også var det måske sidste weekends sejr og det bare ene point op til sjettepladsen i Superligaen.

I hvert fald gik der strengestreger i træningen på Hornevej forud for kampen mod Silkeborg.

Her blev træningsøvelserne nemlig midlertidigt afbrudt, da Joakim Mæhle i nummer 31 ville drille sin holdkammerat Oliver Abildgaard efter et lille sammenstød med en kegle.

I sjov tog Mæhle fat i keglen og plantede den lige i måsen på Abildgaard, som forpustet var blevet liggende på kunstgræsset.

Men dét var ikke nogen særlig god idé, da keglen var forsynet med et søm på undersiden.

- Ahr! Ved du, hvad der er under bunden, skreg Oliver Abildgaard, som pludselig ikke så så træt ud længere, men derimod fik travlt med at tage sig til bagdelen og forsøge at holde tårerne tilbage.

Imens kom holdkammeraterne til, og da det gik op for dem, hvad der var sket, brød de sammen i kollektive latterkramper og ville vide, om han var stivkrampevaccineret.

- Ej, det er jeg ked af, sagde Joakim Mæhle og bøjede sig over den stadig forpinte Oliver Abildgaard.

Heldigvis var sømmet ikke mange centimeter langt, så mon ikke Abildgaard bliver til kampen mod Silkeborg. Kampen bliver spillet søndag klokken 13 på Nordjyske Arena. Her gælder det endnu engang adgangsbilletten til slutspillet for AaB.