Cornelius før stort danskermøde i Europa: Jeg kender intet til Ajax

Andreas Cornelius ser frem til at skulle møde Ajax i Europa League, men han indrømmer samtidig, at han ikke har meget viden om hollænderne.

Ajax Amsterdam.

En fodboldklub, som de fleste danskere formentligt har et eller andet forhold til. Eller i det mindste kan nikke genkendende til.

Efter fredagens lodtrækning står det nu klart, at FC København skal møde netop Ajax i 1/8-finalerne i Europa League. Men FC Københavns angrebsprofil Andreas Cornelius er ikke ligefrem opdateret på de hollandske mestre.

- Vi kender ikke så meget til dem. Jeg har ikke set dem spille i år, så det må vi se på, siger Andreas Cornelius til TV 2 SPORT.

Kampen mellem FC København og Ajax er samtidig et danskeropgør, da den hollandske klub råder over danske Kasper Dolberg og Lasse Schöne. Og dem ser FCK-angriberen frem til at møde.

- Det gør det da lidt sjovere. Også for dem, der ser på – og for dem, der kommer i Parken. Men nu udgør de jo kun en lille del af holdet, kan man sige. Jeg kender ikke nogle andre spillere på holdet overhovedet.

FC København mødte Ajax i UEFA Cuppen i 2001, og i 2006 slog FCK hollænderne ud af Champions League-kvalifikationen med en 2-0-sejr på udebane i Amsterdam.

Men ifølge Cornelius kan det nuværende FCK-hold ikke bruge de tidligere meritter til det store.

- Det er jo langt før min tid. Det har ingenting med vores nuværende hold at gøre, og vi har ingen erfaring med det hold overhovedet. Så det kan vi ikke rigtigt bruge til noget, siger Andreas Cornelius.

- Det bliver sjovt. Jeg håber, vi får en masse tilskuere i Parken, og at vi får noget god fodbold. Ajax er et hold, der vil frem over banen, og jeg tror, vi står meget godt til hinanden. Så det bliver spændende at se, siger Andreas Cornelius, der samtidig glæder sig over at slippe for nogle af de helt store europæiske mandskaber i ottendedelsfinalen:

- Vores muligheder er selvfølgelig bedre, end hvis vi skulle møde nogle af de store hold. Det er fint, at vi går udenom dem. Vi får en kort tur ned til Amsterdam, så det er dejligt.

Første møde mellem de to mandskaber er den 9. marts i København, mens returopgøret bliver spillet den 16. marts i Amsterdam.