Danskerbrag i Europa League: FCK trækker Ajax

Mathias 'Zanka' Jørgensen og Erik Johansson skal forsøge at fortsætte det gode samarbejde. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

FC København skal over to opgør forsøge at slå Ajax ud af ottendedelsfinalerne i Europa League.

Fredag middag blev der trukket lod til ottendedelsfinalerne i Europa League, og her trak FC København og danskerklubben Ajax hinanden.

Det er første gang, de to klubber mødes, siden FC København sendte Ajax ud af kvalifikationen til Champions League i 2006.

Dengang vandt den danske mesterklub 2-0 i Holland efter at have tabt 2-1 i Parken.

Første møde i årets ottendelsfinaler spilles den 9. marts, mens returopgøret bliver spillet den 16. marts.

Se, hvordan lodtrækningen forløb minut for minut her:

Her er oversigten over lodtrækningen. Holdene, der står først, starter på hjemmebane:

Celta Vigo - FC Krasnodar

APOEL FC - RSC Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Olympique Lyon - AS Roma

FC Rostov - Manchester United

Olympiakos - Besiktas

KAA Gent - KRC Genk

FC København - Ajax

Opdateres...