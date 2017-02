Ekspert: En drømmemodstander for FC København

TV 2 SPORTs fodboldekspert, Kasper Lorentzen, spår nogle helt lige opgør mellem Ajax og FC København.

Her er FC Københavns kommende modstander Mesterskaber: 33 (senest i sæsonen 2013/14) Pokaltitler: 18 Triumfer i Mesterholdenes Turnering/Champions League: 4 (1970/71, 1971/72, 1972/73 og 1994/95) Triumfer i Pokalvindernes Turnering: 1 (1986/87) Triumfer i Uefa Cuppen: 1 (1991/92) Danskere i den aktuelle trup: Lasse Schöne og Kasper Dolberg Udvalgte danskere i truppen historisk set: Søren Lerby, Frank Arnesen, Henning Jensen, Jesper Olsen, Jan Mølby, Michael Laudrup, Brian Laudrup, Jesper Grønkjær og Christian Eriksen.

Det bliver danskerklubben Ajax, der skal forhindre FC København i at kvalificere sig til kvartfinalerne i Europa League.

Og den danske mesterklub er bestemt ikke uden chancer, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert, Kasper Lorentzen.

- Først og fremmest fordi styrkeforholdene er meget ens. FCK er bedre organiseret, end de hold Ajax plejer at møde i de hollandske. Ajax har omvendt flere individualister på holdet, end FCK er vant til i Superligaen.

Kasper Lorentzen mener, at FC København på flere parametre nærmest ikke kunne have trukket en bedre modstander.

- Ajax er en drømmemodstander, fordi kampen både indeholder danskere, og fordi der også er mulighed for videre avancement. Det kræver toppræstationer i begge kampe for FCK, men drømmen kan muligvis fortsætte. Det er absolut ikke umuligt, siger Lorentzen som mener, holdene har lige gode chancer for at gå videre.

Første kamp bliver spillet i Parken, og den kan gå hen og blive afgørende, mener Kasper Lorentzen.

- Det hele afhænger rigtig meget af et godt hjemmebaneresultat fra FC København. Deres evne på standardsituationer kan også vise sig at blive afgørende. Det skal igen være en kollektiv indsats fra FCK.

Lorentzen glæder sig dog især over, at der kommer til at være formstærke danske spillere på hold.

- Det er bare fedt for danskerne at se Dolberg i aktion mod et dansk mesterhold, og Schöne som aldrig har været bedre. Lad os også håbe, at Boilesen også kan komme i spil til kampen. Det kunne være sjovt.

Første opgør bliver spillet den 9. marts, mens returopgøret i Holland bliver spillet den 16.