FC Midtjylland er tæt på slutspil via udesejr i Randers

Paul Onuachu stod for scoringen til 2-0 mod Randers FC Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Med en 2-0-sejr ude over Randers kom FC Midtjylland tæt på kvalifikation til slutspillet i Alka Superligaen.

FC Midtjylland kan efter alt at dømme se frem til at skulle spille med om medaljer i Alka Superligaen i denne sæson efter en 2-0 sejr fredag ude over Randers FC.

Værterne tabte til gengæld for sjette gang i træk.

Mål af Mikkel Duelund og Paul Onuachu sikrede sejren for FC Midtjylland, der avancerede til tredjepladsen i landets bedste fodboldrække, mens Randers er nummer fem og er i voksende fare for at gå glip af slutspillet.

Efter en god indledning på kampen af hjemmeholdet blev randrusianernes problemer med at score mål igen udstillet, og i stedet var FCM-træner Jess Thorups tropper effektive på de chancer, de skabte.

Gæsterne tog kommandoen efter 32 minutter. Lejesvenden Gustav Wikheim tryllede på venstrekanten, og med en flad aflevering fandt han Mikkel Duelund, der koldblodigt sendte FC Midtjylland i front med 1-0.

Trods målet var kampbilledet intakt i resten af første halvleg. Randers skabte de fleste og største chancer, men alt blev brændt.

Som anden halvleg skred frem, blev det klart, at Randers havde svært ved at skabe de åbninger, der skulle til for for alvor at sætte den velspillende FCM-målmand Mikkel Andersen på prøve. I stedet var gæsterne flere gange tæt på at øge føringen.

Rilwan Hassan og Mikkel Duelund var tæt på at øge til 2-0, inden Paul Onuachu lukkede til slutresultatet i de døende minutter. Den store angriber straffede skidt forsvarsspil af hjemmeholdet.

Med sejren holder FCM fast i et næsten historisk overtag mod fredagens modstander. Den seneste gang, midtjyderne tabte en kamp i ligaen til Randers, var i efteråret 2012.