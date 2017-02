Mestertræner fyret efter sensationel titel: - Min drøm døde

Den italienske fodboldmanager Claudio Ranieri sætter nu ord på sin fyring hos de engelske mestre fra Leicester.

Claudio Ranieri Navn: Claudio Ranieri. Født: 20. oktober 1951 Tidligere klubber: Vigor Lamezia (1986-87).

Puteolana (1987-88).

Cagliari (1988-91)

Napoli (1991-93)

Fiorentina (1993-97)

Valencia (1997-99)

Atlético Madrid (1999-00)

Chelsea (2000-04)

Valencia (2004-05)

Parma (2007)

Juventus (2007-09)

Roma (2009-11)

Inter (2011-12)

Monaco (2012-14)

Grækenland (2014)

Leicester (2015-17)

I en meddelelse, som hans agent, Steve Kutner, har offentliggjort, fortæller den fyrede italienske fodboldmanager om en knust drøm og forlist kærlighed.

- Min drøm døde i går (torsdag). Efter den seneste sæsons eufori og kroningen som mestre i Premier League var alt, jeg drømte om, at blive hos Leicester City, den klub jeg elsker, for altid. Sådan skulle det desværre ikke være, lyder det fra Ranieri i meddelelsen.

- Vigtigst af alt vil jeg gerne takke fodboldklubben Leicester City. Rejsen har været utrolig, og den vil følge mig resten af livet. Tak til alle journalister og medier, der fulgte os og nød at skrive om en af de største fodboldhistorier nogensinde. Min dybeste tak til alle omkring klubben, spillerne, staben og alle andre, der var en del af det, vi opnåede, tilføjer han yderligere ifølge The Telegraph.

Det var torsdag aften, at Leicester City i en pressemeddelelse proklamerede, at Claudio Ranieri nu var fortid som manager i klubben.

- Det har været den sværeste beslutning, siden King Power blev ejer af klubben for syv år siden. Men vi er nødt til at se langsigtet på klubbens behov frem for personlige følelser, sagde klubbens næstformand Aiyawatt Srivaddhanaprabha i forbindelse med fyringen til Leicesters hjemmeside.

Ironisk nok blev Claudio Ranieri for få måneder siden kåret som verdens bedste træner for sine præstationer i den forgangne sæson.

Men i denne sæson har den engelske mesterklub haft særdeles svært ved at leve op til mesterskabssæsonen. Og officielt er det da også som følge af de dårlige resultater, at Ranieri er blevet opsagt i klubben.

Den assisterende manager Craig Shakespeare og First Team Coach Mike Stowell overtager ledelsen af holdet, indtil en ny manager er fundet.