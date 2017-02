Mourinho møder pressen med hyldest til fyrede Ranieri

José Mourinho og flere andre udtrykker sympati for Claudio Ranieri, som fik øksen i Leicester.

Claudio Ranieri Navn: Claudio Ranieri. Født: 20. oktober 1951 Tidligere klubber: Vigor Lamezia (1986-87).

Puteolana (1987-88).

Cagliari (1988-91)

Napoli (1991-93)

Fiorentina (1993-97)

Valencia (1997-99)

Atlético Madrid (1999-00)

Chelsea (2000-04)

Valencia (2004-05)

Parma (2007)

Juventus (2007-09)

Roma (2009-11)

Inter (2011-12)

Monaco (2012-14)

Grækenland (2014)

Leicester (2015-17)

Da Manchester Uniteds manager, José Mourinho, fredag mødte pressen, gjorde han det som endnu en af mange sportspersonligheder med en hyldest til Claudio Ranieri.

Ranieri blev fyret i Leicester torsdag, mindre end et år efter at han førte den lille fodboldklub til et nærmest ubegribeligt engelsk mesterskab.

Også José Mourinho finder Leicesters fyring bemærkelsesværdig.

I sympati troppede han op med initialerne "CR" trykt på sin polotrøje.

- Det er min lille hyldest til en mand, som skrev den smukkeste historie i Premier League.

- En mand, som formentlig fortjener, at Leicesters stadion bliver døbt "Claudio Ranieri", og han er blevet fyret, siger José Mourinho.

Han har selv oplevet at blive fyret. Senest i Chelsea.

- Da jeg i den seneste sæson blev fyret som mester, troede jeg, at det var en gigantisk negativ ting, men nu indser jeg, at det var peanuts i forhold til, hvad der er sket med Claudio, siger José Mourinho.

Også en række andre managere er ude med massiv hovedrysten. Liverpools manager, Jürgen Klopp, sammenligner fyringen af Ranieri med brexit og valget af Donald Trump.

Aston Villa-manager Steve Bruce går skridtet videre.

- Tosserne har overtaget anstalten, siger han.

- Det er en hård og brutal verden, vi arbejder i nu om dage. En managers levetid (i hvert job) er formentlig omkring et år. Det er moralsk forkasteligt, siger Steve Bruce.