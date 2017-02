Skal undgå United: Dem skal FCK håbe på at trække

Mathias "Zanka" Jørgensen og Erik Johansson Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

FC København spillede sig torsdag videre til ottendedelsfinalen i Europa League. TV 2 SPORT’s eksperter giver et bud på ønskemodstanderen.

De danske mestre fra FC København sikrede sig torsdag aften et historisk resultat, da de for første gang i klubbens historie spillede sig blandt de 16 bedste hold i Europa League.

Men står det til TV 2 SPORT’s eksperter, så behøver ’Løvernes’ europæiske eventyr ikke at slutte her.

Fredag klokken 13 trækkes der lod til ottendedelsfinalerne, og hvis den rigtige modstander kommer op ad bowlen, så ser både Flemming Toft og Kasper Lorentzen store muligheder for videre avancement.

Dem kan FCK trække Olympiakos (Grækenland) Ajax (Holland) APOEL (Cypern) Roma (Italien) Besiktas (Tyrkiet) Zenit St. Petersborg (Rusland) Borussia Mönchengladbach (Tyskland) Genk (Belgien) Lyon (Frankrig) Celta Vigo (Spanien) FK Rostov (Rusland) Gent. (Belgien) Manchester United (England) Schalke 04 (Tyskland) Krasnodar (Rusland)

- Jeg vil mene, at de tre belgiske hold passer godt til dem. Vi sammenligner jo lidt vores niveau med det belgiske, og så er det heller ikke for langt østpå, hvor forholdene kan være svære, siger Kasper Lorentzen, der også husker, at FCK har gode belgiske minder fra Champions League, hvor de mødte Club Brügge.

- Club Brügge fører jo den belgiske liga, og dem har FCK jo haft held med i de sidste par opgør. Jeg vil helt klart mene, at der er størst chance for at gå videre, hvis de trækker et af de belgiske hold.

Heller ikke Flemming Toft vil have noget imod at sende københavnerne til Belgien endnu en gang.

- Jeg tror, at de tre belgiske hold, Ajax og APOEL passer godt til FCK, og det er dem, de skal håbe på at trække. De er kommet helt derop, hvor de ikke længere skal gå efter den store oplevelse. De skal gå efter de store resultater, siger Toft.

Skal helst undgå ’Zlatan’ og Rusland

For et år siden spillede FC Midtjylland sig videre til ottendedelsfinalen i Europa League, hvor de blev ekspederet ud af selveste Manchester United – og det har FC København også mulighed for.

’De røde djævle’ med Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba i truppen skaber da også en hvis frygt hos Flemming Toft.

- De har muligheder mod mange af holdene. Jeg tror nu, at Manchester United bliver for stor en mundfuld, og så skulle de også helst undgå hold som Roma og Schalke.

- De russiske modstandere vil heller ikke være godt. Det er en lang rejse, og det er altid svært at komme et sted hen, der er så langt væk hjemmefra, som Rusland jo er. Det vil være en enormt stor opgave, der venter, hvis de trækker et af de hold, siger Flemming Toft.

Det er dog ikke alle, der frygter Manchester United og Zlatan Ibrahimovic. FC Københavns Youssef Toutouh fortalte efter kampen, at han håber på, de trækker United, og at han er sikker på, at de danske mestre kan slå de engelske giganter ud.

Til lodtrækningen bliver de resterende 16 hold smidt i samme pulje, og det betyder, at alle har mulighed for at trække alle.

